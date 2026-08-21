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प्रवेश वर्मा की टिप्पणी के विरोध में वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी

कुलदीप कुमार को लेकर परवेश वर्मा की कथित टिप्पणी के विरोध में वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, शाहदरा में फूंका पुतला.

प्रवेश वर्मा के खिलाफ वाल्मीकि समाज प्रदर्शन करते हुए
प्रवेश वर्मा के खिलाफ वाल्मीकि समाज प्रदर्शन करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2026 at 2:40 PM IST

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नई दिल्ली: आप विधायक कुलदीप कुमार को लेकर प्रवेश वर्मा की कथित टिप्पणी के विरोध में शाहदरा नॉर्थ-ईस्ट जोन MCD कार्यालय के बाहर वाल्मीकि समाज की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए प्रवेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि समाज के किसी भी नेता या प्रतिनिधि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि वाल्मीकि समाज के सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया जा रहा है.

परवेश वर्मा की कथित टिप्पणी के विरोध में वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रदर्शन का नेतृत्व संजय गहलोत ने करते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार का विरोध नहीं करता, लेकिन समाज के किसी भी नेता का अपमान भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुद्दा किसी राजनीतिक दल का विरोध करना नहीं, बल्कि समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ है.

वाल्मीकि समाज अपने सम्मान के मुद्दे पर एकजुट

संजय गहलोत ने कहा कि वाल्मीकि समाज हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहा है. यदि समाज के किसी व्यक्ति या नेता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तो उसका विरोध करना समाज का अधिकार है. उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज अपने सम्मान के मुद्दे पर एकजुट है और किसी भी प्रकार के अपमान को सहन नहीं करेगा.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर सभी को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए. उन्होंने संबंधित बयान पर स्पष्टीकरण और जिम्मेदार लोगों से उचित प्रतिक्रिया की मांग की.

वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, शाहदरा में फूंका पुतला.
वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, शाहदरा में फूंका पुतला. (ETV Bharat)

वाल्मीकि समाज के सम्मान के समर्थन में लगे नारे

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “वाल्मीकि एकता जिंदाबाद” और समाज के सम्मान के समर्थन में नारे लगाए. पुतला फूंकने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से समाज की आवाज को सामने रखने का प्रयास है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां दोहराई गईं, तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा.

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