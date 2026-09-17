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अलीगढ़ में सफाईकर्मी हड़ताल पर, करणी सेना से टकराव के बाद वाल्मीकि समाज ने किया थाने का घेराव

इसी क्रम में गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर थाना सिविल लाइन का घेराव किया. कर्मचारियों ने अपने वाहन थाने के बाहर खड़े कर दिए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में कूड़ा उठान प्रभावित रहा.

अलीगढ़: करणी सेना के जिलाध्यक्ष और हिंदूवादी नेता सचिन राघव के साथ मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद वाल्मीकि समाज के सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं.

सफाई मजदूर संघ के महामंत्री सुनील टुंडा के अनुसार, बुधवार शाम थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सचिन राघव के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए वाल्मीकि समाज के दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया था.

गिरफ्तारी की सूचना वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों और सफाई कर्मचारियों तक जैसे ही पहुंची. बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी थाना सिविल लाइन पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे.



सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि मामले में पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है. उनकी मांग है कि दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और जिन युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें छोड़ा जाए. प्रदर्शन के दौरान नगर सफाई मजदूर संघ के महामंत्री सुनील टुंडा ने कहा की पुलिस निष्पक्ष हो कर कार्रवाई करे, नही तो हड़ताल जारी रहेगी.



पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है. फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की जांच की जा रही है. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ विवाद अब सफाई व्यवस्था से जुड़ी हड़ताल तक पहुंच गया है, जिससे शहर की नगर सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है.

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