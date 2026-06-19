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'झाड़ू डाउन' की चेतावनी: 23 जून तक मांग नहीं मानी तो ठप होगी जयपुर की सफाई, वाल्मीकि समाज का क्रमिक अनशन शुरू

क्रमिक अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी संगठन का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. भर्ती को लेकर हुए समझौतों को लागू करने और नगरीय निकायों में ठेके या मस्टर रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को क्रमिक अनशन शुरू किया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 23 जून तक उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में 'झाड़ू डाउन' कर कार्य बहिष्कार किया जाएगा. संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के सलाहकार शिवचरण डंडोरिया ने बताया कि जयपुर नगर निगम और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कई बार समझौते और वार्ताएं हो चुकी हैं. 30 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी, जिसमें से 24 हजार 793 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर समाज लगातार अपनी मांग रखता रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) डंडोरिया ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि समाज के साथ हुए समझौतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. भर्ती में अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ ईएसआई और पीएफ का नियम जोड़ा जा रहा है, जबकि ये व्यवस्था वर्ष 2017 से लागू हुई है. इससे पहले कई सफाई कर्मचारी ठेका और मस्टर रोल पर वर्षों तक कार्य कर चुके हैं. पढ़ें: अजमेर में दो युवकों से मारपीट के मामले में वाल्मीकि समाज का फूटा गुस्सा, एसपी कार्यालय का घेराव