'झाड़ू डाउन' की चेतावनी: 23 जून तक मांग नहीं मानी तो ठप होगी जयपुर की सफाई, वाल्मीकि समाज का क्रमिक अनशन शुरू
वाल्मीकि समाज का आरोप है कि अब तक सरकार के साथ हुए समझौतों को नजर अंदाज किया जा रहा है.
Published : June 19, 2026 at 4:00 PM IST
जयपुर: सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी संगठन का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. भर्ती को लेकर हुए समझौतों को लागू करने और नगरीय निकायों में ठेके या मस्टर रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को क्रमिक अनशन शुरू किया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 23 जून तक उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में 'झाड़ू डाउन' कर कार्य बहिष्कार किया जाएगा.
संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के सलाहकार शिवचरण डंडोरिया ने बताया कि जयपुर नगर निगम और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कई बार समझौते और वार्ताएं हो चुकी हैं. 30 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी, जिसमें से 24 हजार 793 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर समाज लगातार अपनी मांग रखता रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है.
डंडोरिया ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि समाज के साथ हुए समझौतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. भर्ती में अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ ईएसआई और पीएफ का नियम जोड़ा जा रहा है, जबकि ये व्यवस्था वर्ष 2017 से लागू हुई है. इससे पहले कई सफाई कर्मचारी ठेका और मस्टर रोल पर वर्षों तक कार्य कर चुके हैं.
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कर्मचारियों के पास ईएसआई-पीएफ रिकॉर्ड नहीं होने के कारण उन्हें भर्ती प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि समाज वर्गीकरण आधारित भर्ती का विरोध नहीं करता, लेकिन जिस पद पर कर्मचारी नियुक्त हो, उसी पद के अनुरूप कार्य भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में सफाई कार्य का वर्षों का अनुभव रखने वाले लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए.
वहीं, क्रमिक अनशन पर बैठे रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय वाल्मीकि ने कहा कि ये समाज की वर्षों पुरानी पीड़ा है, जिसे बार-बार ज्ञापन और वार्ताओं के बावजूद दूर नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि भर्ती का लाभ उन सफाई कर्मचारियों को मिलना चाहिए जो लंबे समय से नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं.
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कर्मचारियों की मांगे सरकार तक पहुंचाई: वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 की भर्ती में भी वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय हुआ था और अब वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भी वही स्थिति दोहराई जा रही है. उन्होंने कहा कि संगठन 23 जून तक क्रमिक अनशन जारी रखेगा. यदि इसके बाद भी सरकार और प्रशासन ने मांगों पर विचार नहीं किया तो प्रदेशभर के सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
उधर, नगर निगम के स्वास्थ्य उपायुक्त ओमप्रकाश थानवी ने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कुछ मांगें सामने आई हैं, जिन्हें राज्य सरकार के सक्षम स्तर तक पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए निगम प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा.