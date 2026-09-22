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चंपारण्य में बनेगा वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स, 73.42 करोड़ से होगा तैयार,केंद्र ने दी मंजूरी

रायपुर : छत्तीसगढ़ को पर्यटन विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. रायपुर जिले के चंपारण्य में लगभग 73 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा. इस परियोजना को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति CSMC ने स्वीकृति दी है. सीएसएमसी स्वदेश दर्शन 2.0 की केंद्रीय समिति है, जो मिशन निदेशालय की अनुशंसाओं के आधार पर परियोजनाओं की स्वीकृति देती है. परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड करेगा.इसके लिए 18 माह की अवधि निर्धारित हुई है.

15 एकड़ क्षेत्र में बनेगा श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स

महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण्य देशभर में वैष्णव श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है. इस परियोजना का उद्देश्य चंपारण्य को केवल तीर्थ यात्रा के एक पड़ाव तक सीमित न रखते हुए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विरासत एवं अनुभव-आधारित पर्यटन के एक समग्र केंद्र के रूप में विकसित करना है.

चंपारण्य में बनेगा वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना में श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर, कथा ग्राउंड, ओपन एयर थिएटर, वेलनेस एवं मेडिटेशन सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए आवास एवं डॉरमेटरी, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट और वेंडर शॉप्स जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगी नई गति