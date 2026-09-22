चंपारण्य में बनेगा वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स, 73.42 करोड़ से होगा तैयार,केंद्र ने दी मंजूरी

चंपारण्य में बनेगा वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स, 73.42 करोड़ से होगा तैयार,केंद्र ने दी मंजूरी
चंपारण्य में वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी मिल चुकी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 7:16 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ को पर्यटन विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. रायपुर जिले के चंपारण्य में लगभग 73 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा. इस परियोजना को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति CSMC ने स्वीकृति दी है. सीएसएमसी स्वदेश दर्शन 2.0 की केंद्रीय समिति है, जो मिशन निदेशालय की अनुशंसाओं के आधार पर परियोजनाओं की स्वीकृति देती है. परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड करेगा.इसके लिए 18 माह की अवधि निर्धारित हुई है.
15 एकड़ क्षेत्र में बनेगा श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण्य देशभर में वैष्णव श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है. इस परियोजना का उद्देश्य चंपारण्य को केवल तीर्थ यात्रा के एक पड़ाव तक सीमित न रखते हुए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विरासत एवं अनुभव-आधारित पर्यटन के एक समग्र केंद्र के रूप में विकसित करना है.
लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना में श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर, कथा ग्राउंड, ओपन एयर थिएटर, वेलनेस एवं मेडिटेशन सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए आवास एवं डॉरमेटरी, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट और वेंडर शॉप्स जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगी नई गति
छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजश अग्रवाल ने परियोजना के पास होने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पर्यटन, विशेषकर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के विकास को नई गति मिल रही है.
चंपारण्य छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है. महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली को बेहतर पर्यटक सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में यह स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है - राजेश अग्रवाल, पर्यटन मंत्री
मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को और गति मिल रही है. हमारा प्रयास होगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली की गरिमा और धार्मिक स्वरूप को मजबूत रखते हुए यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बढिया सुविधाएं मिले.
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि टूरिज्म बोर्ड प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है.चंपारण्य परियोजना की स्वीकृति आध्यात्मिक और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है.
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