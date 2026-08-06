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जमानत खारिज होने के बाद भी दी जा सकती है गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती : Allahabad High Court

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आरोपी की नियमित जमानत अर्जी खारिज हो जाने मात्र से वह बाद में अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत चुनौती देने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाता. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुसुम साहू (2025) के फैसले का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अदालत केवल गिरफ्तारी और रिमांड की कानूनी वैधता की जांच कर रही हो, न कि अभियोजन या बचाव पक्ष के मामले के गुण-दोष पर.



खंडपीठ ने यह निर्णय संभल निवासी राकेश द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनाया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. अदालत ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के समय याचिकाकर्ता को न तो मौखिक और न ही लिखित रूप से गिरफ्तारी के वास्तविक आधार बताए गए. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी और उसके आधार पर पारित न्यायिक रिमांड आदेश दोनों ही गैर-कानूनी हो जाते हैं.



राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि सेशन कोर्ट द्वारा नियमित जमानत अर्जी पहले ही खारिज किए जाने के कारण याचिकाकर्ता अब अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता. इसके समर्थन में कुसुम साहू फैसले का हवाला दिया गया. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि कुसुम साहू मामले में हेबियस कॉर्पस याचिका पर विचार करते समय हाईकोर्ट ने मामले के मेरिट की जांच की थी, जबकि वर्तमान मामले में अदालत केवल यह देख रही है कि गिरफ्तारी और रिमांड के दौरान संवैधानिक एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं.

अदालत ने अपने फैसले में पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ, विहान कुमार और मिहिर राजेश शाह मामलों का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में केवल सामान्य या औपचारिक कारण दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। पुलिस का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह आरोपी को गिरफ्तारी के वास्तविक और विशिष्ट आधार स्पष्ट रूप से बताए, ताकि वह अपने मौलिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके.