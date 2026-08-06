जमानत खारिज होने के बाद भी दी जा सकती है गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती : Allahabad High Court
गिरफ्तारी के आधार की जांच के बिना प्रोफार्मा पर आदेश न करें न्यायिक अधिकारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:48 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आरोपी की नियमित जमानत अर्जी खारिज हो जाने मात्र से वह बाद में अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत चुनौती देने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाता. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुसुम साहू (2025) के फैसले का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अदालत केवल गिरफ्तारी और रिमांड की कानूनी वैधता की जांच कर रही हो, न कि अभियोजन या बचाव पक्ष के मामले के गुण-दोष पर.
खंडपीठ ने यह निर्णय संभल निवासी राकेश द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनाया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. अदालत ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के समय याचिकाकर्ता को न तो मौखिक और न ही लिखित रूप से गिरफ्तारी के वास्तविक आधार बताए गए. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी और उसके आधार पर पारित न्यायिक रिमांड आदेश दोनों ही गैर-कानूनी हो जाते हैं.
राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि सेशन कोर्ट द्वारा नियमित जमानत अर्जी पहले ही खारिज किए जाने के कारण याचिकाकर्ता अब अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता. इसके समर्थन में कुसुम साहू फैसले का हवाला दिया गया. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि कुसुम साहू मामले में हेबियस कॉर्पस याचिका पर विचार करते समय हाईकोर्ट ने मामले के मेरिट की जांच की थी, जबकि वर्तमान मामले में अदालत केवल यह देख रही है कि गिरफ्तारी और रिमांड के दौरान संवैधानिक एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं.
अदालत ने अपने फैसले में पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ, विहान कुमार और मिहिर राजेश शाह मामलों का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में केवल सामान्य या औपचारिक कारण दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। पुलिस का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह आरोपी को गिरफ्तारी के वास्तविक और विशिष्ट आधार स्पष्ट रूप से बताए, ताकि वह अपने मौलिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके.
हाईकोर्ट ने रिमांड मजिस्ट्रेट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किए बिना कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताए गए हैं या नहीं, यांत्रिक ढंग से न्यायिक हिरासत मंजूर कर दी. अदालत ने कहा कि रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करे.
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने न्यायिक रिमांड आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 91 के तहत आवश्यक बॉन्ड भरने पर रिहा करने का निर्देश दिया. साथ ही संभल के सेशंस जज को निर्देश दिया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के वास्तविक आधार बताए जाने की संवैधानिक अनिवार्यता की पुष्टि किए बिना केवल प्रिंटेड प्रोफॉर्मा के आधार पर पुलिस या न्यायिक रिमांड मंजूर न करें. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का चल रही जांच या मुकदमे की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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