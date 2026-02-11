वैलेंटाइन डे को लेकर तोहफों का बाजार गर्म, चॉकलेट केक और फूल की डिमांड बढ़ी
वैलेंटाइन डे को लेकर बाजार में गिफ्ट हैंपर्स केक और फूलों की डिमांड बढ़ चुकी है. फूल के दाम भी आसमान छू रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 11, 2026 at 5:56 PM IST
रायपुर : 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा. लोग वेलेंटाइन डे वीक को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत 7 फरवरी से शुरू होती है जो 14 फरवरी तक चलती है. इस बार वैलेंटाइन डे शनिवार 14 फरवरी को मनाया जाएगा. खुशियों और प्रेम से भरा वैलेंटाइन डे का यह पर्व प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए खास माना जाता है.
गिफ्ट देकर रिश्तों को देते हैं मजबूती
इस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट हैंपर केक या गुलाब का फूल देकर अपने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं. वैलेंटाइन डे के मौके पर लोग अपने दिल की भावनाओं का इजहार करते हुए अपने साथी को प्यारा सा गिफ्ट देकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. मान्यता के अनुसार राशि के अनुरूप अपने साथी को दिया गया गिफ्ट केवल शुभ फल ही नहीं देता बल्कि रिश्तों में मिठास, समझ और अपनापन भी बढ़ाता है. आईए जानते हैं वैलेंटाइन डे को लेकर गिफ्ट हैंपर और केक के साथ ही फूल दुकानदार ने ईटीवी भारत से क्या कुछ कहा.
स्पेशल गिफ्ट हैंपर में चॉकलेट वेफल्स अच्छी क्वॉलिटी की बिस्कुट और ड्राई फ्रूट्स शामिल है. वैलेंटाइन डे को लेकर लोग अलग-अलग तरह के केक की डिमांड करते हैं. इसके साथ ही बुकिंग करवा कर रख लेते हैं. खासतौर पर वैलेंटाइन डे के मौके पर चॉकलेट केक की डिमांड खूब होती है. जिसमें ब्लैक चॉकलेट, चॉकलेट फॉरेस्ट, चॉकलेट रफल और चॉकलेट फ्रेश क्रीम की डिमांड ज्यादा होती है. 7 से 14 तक वैलेंटाइन डे वीक मनाया जाता है. लेकिन इस बार 15 फरवरी संडे होने की वजह से ऑर्डर 15 फरवरी तक के लिए आया हुआ है- नरेश नानजयानी, केक विक्रेता
फूलों के भी दाम बढ़े
फूल दुकानदार सोनू यादव ने बताया कि इस बार वैलेंटाइन डे को देखते हुए फूलों की डिमांड बढ़ने के साथ ही फूल के दाम भी बढ़ गए हैं. पिछले 20 साल का रिकॉर्ड गुलाब फूल के दाम ने तोड़ा है. जिस गुलाब को हम लोग पहले 15 से 20 रुपए में बेचा करते थे,वहीं गुलाब आज की तारीख में 50 रुपए के करीब पहुंच गया है.
7 तारीख को रोज डे मनाने के लिए सिंगल गुलाब और छोटे बुके ज्यादा डिमांड में रहते है. 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को लेकर फूल दुकानदार ने बताया कि इस बार गुलाब फूल और बुके की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. एक गुलाब की कीमत 50 रुपए से बढ़कर डेढ़ सौ रुपए तक पहुंच सकती है- सोनू यादव,फूल विक्रेता
युवाओं में फूल और गिफ्ट का क्रेज
14 फरवरी वैलेंटाइन डे का यह दिन स्पेशल होता है. वैलेंटाइन डे के दिन गुलाबों में सबसे ज्यादा डिमांड रेड पिंक येलो कई कलर में रहते हैं. 7 फरवरी से अगले जिस तरह के डे रहते हैं उस हिसाब से फ्रेंड एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए फूलों की खरीदी करते हैं.
जानें टेडी के किस रंग का होता है क्या मतलब और इस वैलेंटाइन वीक में क्यों किया गया शामिल?
Valentine's Day 2026: 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' से 'डार्लिंग' तक, जुड़े कई नाम, मगर अभी तक सिंगल हैं ये स्टार्स
कब है किस डे और टेडी डे? वैलेंटाइन वीक के हर दिन में क्या खास है? यहां जानें