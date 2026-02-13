ETV Bharat / state

वैलेंटाइन डे 2026 पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

वैलेंटाइन डे के ख़ास मौके पर आप भी अपने पार्टनर को भेजे प्यार से भरे ये ख़ास संदेश जो उनका दिल जीत लेंगे.

Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
Happy Valentines Day 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 13, 2026 at 6:01 PM IST

Valentines day Wishes 2026 : वैलेंटाइन डे के ख़ास मौके पर भले ही आप अपने पार्टनर या प्यार के पास हो या दूर, आप उन्हें इस मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने पार्टनर/प्यार के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.

वैलेंटाइन डे की दीजिए बधाई : वैलेंटाइन डे के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी वैलेंटाइन डे.

  • वैलेंटाइन डे के दिन मैं कह दूं अनकही...तू ही है मेरे दिल में...तू ही है हर कहीं...Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
वैलेंटाइन डे के दिन मैं कह दूं अनकही... (Etv Bharat)
  • मेरी मोहब्बत का जरा सा फसाना है, मेरे इस छोटे से दिल में तुम्हें बसाना है...Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
मेरी मोहब्बत का जरा सा फसाना है... (Etv Bharat)
  • होशवालों को खबर क्या...बेखुदी क्या चीज़ है...इश्क़ कीजिये फिर समझिये...ज़िन्दगी क्या चीज़ है...Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
होशवालों को खबर क्या...बेखुदी क्या चीज़ है... (Etv Bharat)
  • आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते...होठों से कुछ बयां नहीं कर सकते...इस दिल का हाल उसको कैसे बयां करें...जिसके बगैर हम रह नहीं सकते...Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते... (Etv Bharat)
  • कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है...कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है...कब तक छिपाऊं मैं अपने दिल की बात...तेरी हर एक अदा पे हमें प्यार आता है...Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है... (Etv Bharat)
  • मेरे चेहरे की हंसी हो तुम...मेरे दिल की खुशी हो तुम...मेरे होठों की मुस्कान हो तुम...धड़कता है मेरा दिल जिसके लिए...मेरी वो जान हो तुम...Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
मेरे चेहरे की हंसी हो तुम...मेरे दिल की खुशी हो तुम.. (Etv Bharat)
  • प्यार का मौसम आया है, प्यार भरा मंजर लाया है, दिलबर के दिल में बसना है, इसलिए हैप्पी वैलेंटाइन्स डे कहना है...
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
प्यार का मौसम आया है, प्यार भरा मंजर लाया है... (Etv Bharat)
  • कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आता है, तेरी हर अदा पर प्यार आता है, इतनी खूबसूरत हो तुम कि होठों में बस तेरा ही नाम आता है, Happy Valentines Day 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आता है... (Etv Bharat)
  • मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मुस्कान काफी है, तुम हमेशा मेरे दिल में बसे रहो, यही अरमान काफी है, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मुस्कान काफी है... (Etv Bharat)
  • तू ही मेरी आसमान, तू ही मेरी ज़मीन, तेरे बिना अधूरी है मेरी ये जिंदगी हसीन, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे 2026
Valentines day 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
तू ही मेरी आसमान, तू ही मेरी ज़मीन... (Etv Bharat)

