वैलेंटाइन डे 2026 पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल
वैलेंटाइन डे के ख़ास मौके पर आप भी अपने पार्टनर को भेजे प्यार से भरे ये ख़ास संदेश जो उनका दिल जीत लेंगे.
Published : February 13, 2026 at 6:01 PM IST
Valentines day Wishes 2026 : वैलेंटाइन डे के ख़ास मौके पर भले ही आप अपने पार्टनर या प्यार के पास हो या दूर, आप उन्हें इस मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने पार्टनर/प्यार के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.
वैलेंटाइन डे की दीजिए बधाई : वैलेंटाइन डे के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी वैलेंटाइन डे.
- वैलेंटाइन डे के दिन मैं कह दूं अनकही...तू ही है मेरे दिल में...तू ही है हर कहीं...Happy Valentines Day 2026
- मेरी मोहब्बत का जरा सा फसाना है, मेरे इस छोटे से दिल में तुम्हें बसाना है...Happy Valentines Day 2026
- होशवालों को खबर क्या...बेखुदी क्या चीज़ है...इश्क़ कीजिये फिर समझिये...ज़िन्दगी क्या चीज़ है...Happy Valentines Day 2026
- आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते...होठों से कुछ बयां नहीं कर सकते...इस दिल का हाल उसको कैसे बयां करें...जिसके बगैर हम रह नहीं सकते...Happy Valentines Day 2026
- कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है...कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है...कब तक छिपाऊं मैं अपने दिल की बात...तेरी हर एक अदा पे हमें प्यार आता है...Happy Valentines Day 2026
- मेरे चेहरे की हंसी हो तुम...मेरे दिल की खुशी हो तुम...मेरे होठों की मुस्कान हो तुम...धड़कता है मेरा दिल जिसके लिए...मेरी वो जान हो तुम...Happy Valentines Day 2026
- प्यार का मौसम आया है, प्यार भरा मंजर लाया है, दिलबर के दिल में बसना है, इसलिए हैप्पी वैलेंटाइन्स डे कहना है...
- कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आता है, तेरी हर अदा पर प्यार आता है, इतनी खूबसूरत हो तुम कि होठों में बस तेरा ही नाम आता है, Happy Valentines Day 2026
- मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मुस्कान काफी है, तुम हमेशा मेरे दिल में बसे रहो, यही अरमान काफी है, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे 2026
- तू ही मेरी आसमान, तू ही मेरी ज़मीन, तेरे बिना अधूरी है मेरी ये जिंदगी हसीन, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे 2026
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : जानें टेडी के किस रंग का होता है क्या मतलब और इस वैलेंटाइन वीक में क्यों किया गया शामिल?
ये भी पढ़ें : इस वैलेंटाइन डे पर दिखना चाहती हैं खूबसूरत और आकर्षक? तो इन आसान टिप्स को जरूर आजमाएं
ये भी पढ़ें : क्यों मनाया जाता है Rose Day, किसे कौन से रंग का गुलाब देना चाहिए? जानिए