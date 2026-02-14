ETV Bharat / state

वेलेंटाइन डे: रानी की मौत के बाद राजा ने छोड़ दिया था महल, हिमाचल में आज भी अमर है दोनों की प्रेम कहानी

वेलेंटाइन डे स्पेशल ( PIC CREDIT: Tarikh-e-Riyasat Sirmaur book )

सिरमौर: आज दुनियाभर में वेलेंटाइन डे मनाया जा रहा है. ये दिन दो लोगों के आपसी प्यार का प्रतीक माना जाता है. लोग अपने प्रेम का इजहार कर इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्यार का इजहार करने के लिए प्रेमियों को किसी दिन की जरूरत नहीं होती है. हिमाचल के पहाड़ों पर आज भी एक खामोश कहानी गूंजती हैं. आज से कई साल पहले जब वेलेंटाइन डे का नाम किसी सुना भी नहीं था तब एक राजा और रानी के बीच इतना अटूट प्यार था जो आज भी मिसाल है. वेलेंटाइन डे पर जब दुनिया गुलाबों और तोहफों के सहारे प्यार जताती है, तब हिमाचल की शांत वादियों में एक ऐसी कहानी सांस लेती है, जहां प्रेम का इजहार शब्दों से नहीं, त्याग से हुआ था. ये कहानी है महाराजा शमशेर प्रकाश की और उनकी उस रानी की, जिनकी याद में उन्होंने अपना शाही महल तक छोड़ दिया. बताते है कि शमशेर प्रकाश बेहद कम उम्र (12-13) साल में गद्दी पर बैठे. महाराजा शमशेर प्रकाश सिरमौर रियासत के 44वें राजा थे, जिन्होंने 1857 से 1898 तक राज किया था. राजा शमशेर सिंह (PIC CREDIT: Tarikh-e-Riyasat Sirmaur book) सिरमौर रियासत के इतिहास के पन्नों में दर्ज इस प्रेम कहानी का ज़िक्र करते हुए शाही परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर बताते हैं कि उस वक्त बाल अवस्था में ही महाराजा की शादी क्युंथल (जुन्गा) की दो राजकुमारियों के साथ हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंज़ूर था. विवाह के 2 वर्ष बाद ही छोटी रानी बीमारी के कारण चल बसीं. समय के साथ बड़ी रानी से राजा शमशेर प्रकाश का रिश्ता गहराता गया. यह रिश्ता औपचारिकता से आगे बढ़कर सच्चे प्रेम में बदल गया. जब मौत ने छीन लिया जीवन का सुकून बताते है कि कुछ साल बाद मौत राजा रानी के इस प्यार के बीच विलेन बनकर आ गई. साल 1879 में बड़ी रानी का भी निधन हो गया. यह घटना महाराजा के जीवन का सबसे बड़ा आघात थी. फिर राजा ने वो फैसला लिया, जिसने इस प्रेम कहानी को जगजाहिर कर दिया. कहा जाता है कि रानी के बिछड़ने के बाद महाराजा शमशेर प्रकाश उस राजमहल में एक पल भी नहीं रह पाए, जहां उन्होंने उनके साथ जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे. शमशेर विला (PIC CREDIT: Tarikh-e-Riyasat Sirmaur book)