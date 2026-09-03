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आगरा में चौकी इंचार्ज की अभद्र टिप्पणी पर भड़का वैश्य समाज, थाने पर देर रात हंगामा

अभद्र टिप्पणी करने वाले चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग.

अभद्र टिप्पणी पर भड़का वैश्य समाज
अभद्र टिप्पणी पर भड़का वैश्य समाज (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 9:01 AM IST

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आगरा: आगरा के फतेहपुर सीकरी ​कस्बा के जय श्रीराम मंदिर पर बुधवार रात अग्रवाल सेवा समिति की आम सभा की कस्बा चौकी इंचार्ज की वजह से हंगामा हो गया. चौकी इंचार्ज ने वैश्य समाज को लेकर अभद्र ​टिप्पणी की, जिससे वैश्य समाज एकजुट हो गया. चौकी इंचार्ज के कथित तौर पर समाज के लोगों को अपशब्द कहने पर लोगों ने हंगामा किया. आक्रोशित वैश्य समाज के लोग फतेहपुर सीकरी पहुंच गए. थाना पर नारेबाजी और हंगामा किया. मांग की कि​ वैश्य पर कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

देर रात फतेहपुर सीकरी थाना पर हंगामा हुआ. एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए. मगर, वैश्य समाज के लोग अपनी जिद पर अडे रहे. एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि देर रात तक वैश्य समाज के लोगों से बात की. मगर, समाज चौकी इंचार्ज और सिपाही पर कार्रवाई की जिद पर अडा हुआ था. इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अगवत कराया है.

बता दें कि फतेहपुर सीकरी कस्बा में जय श्रीराम मंदिर है. अग्रवाल सेवा समिमित की मंदिर पर बुधवार रात आम सभा की बैठक थी. जब आम सभा की बैठक चल रही थी कि तभी वैश्य समाज के कुछ लोगों ने पुलिस को भी मौके पर बुला लिया. जिसमें कस्बा चौकी इंचार्ज वरूण पंवार भी मौके पर सिपाहियों के साथ आए. तभी किसी बात पर कस्बा चौकी इंचार्ज वरूण पंवार ने कथित तौर पर बैठक में मौजूद वैश्य समाज के लोगों को डांटा. अपशब्द कहे. जिससे अग्रवाल सेवा समिति के लोगों में विरोध जताया. जिससे आम सभा की बैठक में हंगामा हो गया. वैश्य समाज के लोगों के साथ अभद्रता और वैश्य पर टिप्पणी से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की हूटिंग की. जिस पर कस्बा चौकी इंचार्ज वरूण पंवार मौके से सिपाही के साथ चले गए. गुस्साए वैश्य समाज के लोग नारेबाजी करके फतेहपुर सीकरी थाना पर पहुंचे और हंगामा किया.

वैश्य समाज ने कस्बा चौकी इंचार्ज वरूण पंवार की शिकायत फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर सिंह से की. कहा कि वैश्य समाज और लोगों पर कथित रूप से अपशब्द कहने वाले कस्बा इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक आनंदवीर सिंह ने वैश्य समाज के लोगों को समझाया. मगर, बात नहीं बनी. वैश्य समाज के लोगों ने इस पूरी मामले की जानकारी फतेहापुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर आौर भाजपा जिलाध्यक्ष से शिकायत की. देर रात तक समाज के लोग थाने पर धरना पर बैठे रहे और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे. थाने पर हंगामा की सूचना पर अछनेरा एसीपी शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने वैश्य समाज के लोगों से बातचीत की. मगर, बात नहीं बनी. जिससे देर रात तक थाना पर हंगामा चलता रहा.

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