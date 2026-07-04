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बिहार में युवक की पीट-पीटकर हत्या, तीन महिलाएं गिरफ्तार

वैशाली: बिहार के वैशाली में कानून-व्यवस्था को अंगूठा दिखाने वाली खबर सामने आई है. यहां ना कोई केस हुआ ना गवाही और ना ही गिरफ्तारी बल्कि एक शख्स को सीधा सजा-ए मौत दे दी गई. यहां कुछ लोगों ने कानून का मखौल उड़ाते हुए टोटो चोरी के आरोप में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी.

सुबह से शाम तक पिटाई: मिली जानकारी के मुताबिक दबंगो ने पहले युवक को अगवा किया, फिर सुबह से शाम तक उसकी पिटाई की. वहीं पिटाई से जब युवक की हालत बिगड़ी तब उसे उसके घर छोड़कर फरार हो गए, बाद में ईलाज के दौरान पीड़ित युवक की मौत हो गई.

चोरी की शिकायत दर्ज नहीं: हैरानी की बात ये है कि आरोपियों ने ई रिक्शा की इस कथित चोरी की थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. इस मामले में घर की तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी लोग फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

दो दिन पहले हुई चोरी: दिल दहला देने वाली यह घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव के मंजीत कुमार और रंजीत कुमार की टोटो दो दिन पहले रात में चोरी हो गई थी, जिसका शक गांव के ही सन्नी कुमार पर गया. इसके बाद मंजीत ने अपने सहयोगियों के साथ सन्नी को अगवा कर बंधक बना लिया और पिटाई शुरू कर दी.

बेरहमी से की गई पिटाई: मृतक के परिजनों का आरोप है कि मंजीत और उसके घर के लोगों के साथ साथ उसके सहयोगियों ने बेरहमी से सन्नी की पिटाई की जिस कारण उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.