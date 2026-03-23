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दो बहन है दिव्यांग, पिता बेचते हैं न्यूज पेपर, संघर्ष के बावजूद मानवी बनीं टॉपर

वैशाली : कहते हैं अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी बाधा आप आसानी से पार कर सकते हैं. जरा सोचिए जिसके घर में दो बहन दिव्यांग हो, बोल नहीं सकती हो, चल नहीं सकती हो. पिता न्यूज पेपर बेचकर घर चलाते हों, उस घर की बेटी अगर बिहार इंटर के रिजल्ट में टॉपर बने तो वाकई काबिल-ए-तारीफ है.

मानवी ने परचम लहराया : बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. जिसमें छात्राओं ने फिर से सफलता का परचम लहराया है. इसी कड़ी में वैशाली की बेटी मानवी ने भी पूरे राज्य में वाणिज्य संकाय में चौथा स्थान प्राप्त कर, ना सिर्फ जिले का नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार का सपना भी साकार किया है. उन्होंने इस दौरान विषम परिस्थितियों का भी जिक्र किया.

''चूंकि पापा हॉकर का काम करते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से परेशानी हो रही थी. मैंने 12वीं में होन ट्यूशन लेना शुरू किया. जिससे मेरे अपने खर्चे निकल जाते थे. पैरेंट्स को बर्डेन नहीं देना पड़ा.''- मानवी, वाणिज्य संकाय में चौथा स्थान करने वाली छात्रा

दादी, मां और पापा के साथ मानवी (ETV Bharat)

मजबूती से बढ़ाया कदम : उत्क्रमित उच्च विद्यालय देशरी की छात्रा मानवी ने वाणिज्य संकाय में 474 अंक के साथ पूरे बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया है. जिसके बाद इलाके में उत्साह है. मानवी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. सीए बनने का सपना देखने वाली मानवी ने अपने सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम मजबूती से आगे बढ़ा दिया है.

दादी बनीं ताकत : मीडिया से बात करते हुए मानवी ने बताया कि इस सफलता के पीछे दादी के साथ-साथ पूरे परिवार का योगदान है. वहीं मानवी ने वाणिज्य पढ़ने वाले बच्चों को भी सफलता का मूलमंत्र दिया और विस्तार से बताया कि कैसे पढ़ाई कर टॉप किया जा सकता है. मानवी ने बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी और अपनी दादी कांति देवी से मिली प्रेरणा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.