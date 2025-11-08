ETV Bharat / state

स्ट्रांग रूम का वीडियो वायरल, सीसीटीवी बंद होने का वीडियो वायरल, राजद ने गड़बड़ी का लगाया आरोप

वैशाली में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का आरजेडी ने एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर गड़बड़ी की आशंका जताई है-

स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 6:10 PM IST

वैशाली : बिहार के वैशाली जिले में विधानसभा चुनाव पहले चरण में ही समाप्त हो चुका है. प्रशासन ने जिले के 8 विधानसभा सीटों के मतों की गिनती के लिए दो मतगणना केंद्र बनाया है. इन दोनों जगहों पर स्ट्रॉंग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया है. इस बीच आरएन कॉलेज मतगणना केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमे दावा किया जा रहा है कि महनार विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम की निगरानी के लिए लगाया गया सीसीटीवी कैमरा बंद है.

स्टॉन्ग रूम का सीसीटीवी बंद : इसी दौरान कुछ गाड़ियों के आने-जाने की गतिविधि दिख रही है. यह वीडियो स्ट्रांग रूम में प्रत्याशियों के मौजूद प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है. जिसमें वीडियो बनाने वाला शख्स बता रहा है कि रात के 11 बजकर कुछ मिनट पर थोड़ी देर के लिए सीसीटीवी बंद हो गया. इस दौरान स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ गाड़ियां इधर से उधर जाती दिखीं.

आरजेडी ने जताई ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका : राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' हैंडल पर पोस्ट डालकर आरोप लगाया है कि मतगणना में गड़बड़ी के लिए सीसीटीवी कैमरे को बंद किया गया है. राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल साइट पर इस वीडियो को अपलोड कर आशंका जताई है कि सीसीटीवी को बंद कर ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है. चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है.

जेडीयू पर आरजेडी ने खड़े किए सवाल : महनार विधानसभा सीट से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं. जिनका मुकाबला राजद के ई.रविन्द्र सिंह के साथ है. ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आने से प्रशासन की कार्यशैली पर राजद ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

वीडियो सामने आने पर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप : वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के जारी होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया है. जिले के डीएम वर्षा सिंह एवं एसपी ललित मोहन शर्मा तमाम प्रशासनिक काफिले के साथ हाजीपुर के आर एन कॉलेज स्ट्रांग रूम पहुंचे. जहां स्ट्रांग रूम के अंदर पूरे मामले की जांच की

'जांच की जा रही है' : वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले और वीडियो की जांच की जा रही हैं. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आएगी.

"स्ट्रांग रूम की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. जल्द ही अपडेट दिया जाएगा." - वर्षा सिंह, डीएम, वैशाली

