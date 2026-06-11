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Lalu Yadav Birthday: RJD नेता ने जमीन पर लोटपोट होकर मनाया लालू यादव का जन्मदिन

वैशाली: आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का 79वां जन्मदिन है. इस पर राज्यभर में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ता की तरफ से इसे अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस अवसर पर वैशाली में पार्टी नेता और पूर्व जिला पार्षद केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर केक काटा.

जमीन पर लोटपोट होकर मनाया जन्मदिन: केदार यादव बारिश के बीच सड़क पर केक काटते और लोटपोट होते भी दिखे. इस दौरान वह लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को केक खिलाते हुए भी नजर आए. वह अपने विशेष अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कभी भैस पर चढ़ जाने हैं तो कभी पेड़ पर और कभी ई-रिक्शा पर चढ़कर केक काटते नजर आते हैं. इस बार बारिश के बीच जेसीबी मशीन पर केक काटना और फिर गिरने के बाद जमीन पर लोटपोट होना चर्चा का विषय है.

वैशाली में अनोखा अंदाज में मना लालू का जन्मदिन (ETV Bharat)

लालू को बताया गरीबों का 'भगवान': केदार यादव ने इस मौके पर कहा कि लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा और संघर्ष का नाम हैं. उन्होंने जोर दिया कि जब भी गरीबों के लिए आवाज उठाने की बात आएगी, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाएगा. लालू यादव गरीबों का भगवान हैं, इसलिए उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर केक काटकर खुशी माना रहे हैं.