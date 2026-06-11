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Lalu Yadav Birthday: RJD नेता ने जमीन पर लोटपोट होकर मनाया लालू यादव का जन्मदिन

लालू यादव के जन्मदिन पर आरजेडी नेता केदार यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर केक काटा. इस दौरान वह जमीन पर लोटपोट हो गए. पढ़ें..

Lalu Yadav Birthday
केदार यादव ने लालू का जन्मदिन मनाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 1:42 PM IST

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वैशाली: आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का 79वां जन्मदिन है. इस पर राज्यभर में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ता की तरफ से इसे अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस अवसर पर वैशाली में पार्टी नेता और पूर्व जिला पार्षद केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर केक काटा.

जमीन पर लोटपोट होकर मनाया जन्मदिन: केदार यादव बारिश के बीच सड़क पर केक काटते और लोटपोट होते भी दिखे. इस दौरान वह लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को केक खिलाते हुए भी नजर आए. वह अपने विशेष अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कभी भैस पर चढ़ जाने हैं तो कभी पेड़ पर और कभी ई-रिक्शा पर चढ़कर केक काटते नजर आते हैं. इस बार बारिश के बीच जेसीबी मशीन पर केक काटना और फिर गिरने के बाद जमीन पर लोटपोट होना चर्चा का विषय है.

वैशाली में अनोखा अंदाज में मना लालू का जन्मदिन (ETV Bharat)

लालू को बताया गरीबों का 'भगवान': केदार यादव ने इस मौके पर कहा कि लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा और संघर्ष का नाम हैं. उन्होंने जोर दिया कि जब भी गरीबों के लिए आवाज उठाने की बात आएगी, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाएगा. लालू यादव गरीबों का भगवान हैं, इसलिए उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर केक काटकर खुशी माना रहे हैं.

Lalu Yadav Birthday
जेसीबी मशीन पर चढ़कर केक काटा (ETV Bharat)

"आज लालू बाबू का 79वां जन्मदिन है. इसलिए हम उनके हजारों साल की उम्र के लिए कामना करते हैं. आपने गरीबों को आवाज दिया. आप दूसरा नेल्शन मंडेला बन गए हैं. गरीबों के भगवान हैं आप. सदभावना दिवस के रूप में लालू बाबू का जन्मदिन मना रहे हैं."- केदार यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

राबड़ी आवास में कटा केक: लालू यादव के जन्मदिन पर 10 सर्कुलर रोड स्थिति राबड़ी आवास में परिवार ने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया और सभी लोगों ने मिलकर केक काटा. इस दौरान तेजस्वी यादव के अलावे लालू-राबड़ी की बेटियां भी मौजूद थीं. तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पिता को बर्थडे विश किया.

78 वर्ष के लालू: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज 78 साल के हो गए हैं. 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया गांव में उनका जन्म हुआ था. 1990 से 1997 तक वह बिहार के मुख्यमंत्री और 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रह चुके हैं.

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