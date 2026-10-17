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नप गए CO-डॉक्टर, अब अगले विकेट की बारी.. राघोपुर नाव हादसे के बाद सचिवालय तक हड़कंप

अब अगला नंबर किसका? ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद पंचायत में 13 अक्टूबर को गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने घटना को लेकर दुख जताया था. जिसके बाद माना जा रहा था कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी. डीएम वर्षा सिंह ने एक्शन लेते हुए सीओ दीपक कुमार को हटा दिया, अब पीएचसी राघोपुर प्रभारी डॉ. प्रवीण कुमार पर एक्शन लेकर उन्हें हटा दिया गया है. एसएचओ के वेतन पर पहले से ही रोक लगी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगला विकेट अब गिरेगा?

अब अगला नंबर किसका?