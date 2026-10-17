नप गए CO-डॉक्टर, अब अगले विकेट की बारी.. राघोपुर नाव हादसे के बाद सचिवालय तक हड़कंप
राघोपुर नाव हादसे में लगातार हो रहे एक्शन के बीच सवाल उठ रहे हैं कि अब अगला नंबर किसका होगा? रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : October 17, 2026 at 1:10 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद पंचायत में 13 अक्टूबर को गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने घटना को लेकर दुख जताया था. जिसके बाद माना जा रहा था कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी. डीएम वर्षा सिंह ने एक्शन लेते हुए सीओ दीपक कुमार को हटा दिया, अब पीएचसी राघोपुर प्रभारी डॉ. प्रवीण कुमार पर एक्शन लेकर उन्हें हटा दिया गया है. एसएचओ के वेतन पर पहले से ही रोक लगी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगला विकेट अब गिरेगा?
अब अगला नंबर किसका?
घटना के बाद से ही जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है, इस गुस्से को शांत करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ताबड़तोड़ 'एक्शन' मोड में दिख रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच एक्शन है या सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाने का खेल चल रहा है?
राघोपुर के अंचलाधिकारी नपे
हादसे के तुरंत बाद सबसे पहली गाज राघोपुर के सीओ पर गिरी. कार्य में लापरवाही और आपदा प्रबंधन में सुस्ती बरतने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया. उनकी जगह पातेपुर के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को राघोपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि ग्राउंड जीरो पर तैनात अधिकारी ही सबसे बड़े गुनहगार हैं.
राघोपुर PHC प्रभारी भी आउट
सीओ साहब की कुर्सी हिली ही थी कि अगला नंबर राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी का आ गया. आरोप लगा कि हादसे के बाद घायलों को तुरंत और बेहतर मेडिकल सुविधा देने में स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती रही. अस्पताल की कुव्यवस्था को आधार बनाते हुए पीएचसी प्रभारी डॉ. प्रवीण कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया है. डॉ. सुशीला कुमारी को जिम्मेदारी मिली है.
अब अगला नंबर किसका?
चाय की दुकानों से लेकर सचिवालय के गलियारों तक अब बस यही एक चर्चा है कि अगला नंबर किसका है? अगर निष्पक्ष जांच हुई, तो गाज इन विभागों के बड़े चेहरों पर भी गिर सकती है.
मत्स्य पालन और जल परिवहन विभाग
राघोपुर में चलने वाली ज्यादातर नावें ओवरलोडेड होती हैं और बिना लाइफ जैकेट या सुरक्षा मानकों के चलती हैं. इन अवैध नावों के परिचालन को आंख मूंदकर देखने वाले स्थानीय परिवहन और पुलिस कर्मियों पर अगली गाज गिर सकती है. नावों के परिचालन और निबंधन का काम मुख्य रूप से पंचायती राज विभाग और जिलाधिकारी के अधीन होता है.
स्थानीय पुलिस प्रशासन
घाटों पर सुरक्षा और ओवरलोडिंग को रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की भी होती है. अंचलाधिकारी के बाद अब पुलिस महकमे के स्थानीय अधिकारियों की कुर्सी भी खतरे में है. फिलहाल एसएचओ का वेतन ही रोका गया है.
जिला स्तर के बड़े अधिकारी
क्या सिर्फ छोटे प्रभारियों को हटा देने से राघोपुर की जनता को न्याय मिल जाएगा? सालों से राघोपुर के लोग एक अदद पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें प्रशासनिक दावों की 'कागजी नाव' पर बिठा दिया जाता है.
सिस्टम कब सुधरेगा?
राघोपुर की जनता इस 'सस्पेंशन गेम' को बखूबी समझती है. लोगों का कहना है कि हादसे के बाद अधिकारियों को हटाना एक परमानेंट इलाज नहीं है, बल्कि यह सिर्फ घाव पर कुछ दिनों के लिए पट्टी बांधने जैसा है. असली गाज तो उस लचर 'सिस्टम' और 'नीतियों' पर गिरनी चाहिए जो सालों से राघोपुर के लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करने पर मजबूर कर रही हैं.
"यहां नावों का परिचालन ओरलोडेड रहता है. इसकी शिकायत कई बार हमने सीओ से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. हमलोगों ने बताया था कि नाव जर्जर है लेकिन कुछ नहीं किया गया. जिसके कारण ये हादसा हुआ. जितनी आबादी है उस हिसाब नाव कम है."- रवि यादव,ग्रामीण, रामपुर श्यामचंद पंचायत
अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए अगला मोहरा किसे बनाता है, या फिर जांच की आंच उस जगह तक पहुंचती है जहां पर कार्रवाई के बाद ऐसे हादसे देखने को न मिले.
13 अक्टूबर को 13 बच्चों की मौत
मंगलवार को 20 की संख्या में बच्चे नाव पर सवार होकर नदी के उस पार भोज खाने जा रहे थे. इसी बीच नदी में नाव डूब गई और सभी बच्चे बहने लगे. स्थानीय लोगों ने सात बच्चों को किसी तरह से बचा लिया लेकिन 13 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी. 13 मृतकों में से एक ही परिवार के 7 बच्चे शामिल थे.
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