'नटवरलाल' से भी आगे निकला बिहार का ये शातिर, माफिया छोड़िए पुलिस से भी करने लगा वसूली
बिहार के वैशाली में एक्शन देखने को मिला. फर्जी अधिकारी बनकर वसूली करने वाले एक शख्स को पुलिस ने दबोचा है. पढ़ें खबर
Published : March 13, 2026 at 7:30 PM IST
वैशाली : मद्य निषेध विभाग का फर्जी अधिकारी बन वसूली करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार शख्स की पहचान प्रभात कुमार के रूप में हुई है. वह बेलसर थाना क्षेत्र के रामपुर होरिल गांव का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं.
फर्जी अधिकारी बन वसूली करने वाला गिरफ्तार : वैशाली एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर सदर एसडीपीओ हाजीपुर सुबोध कुमार और थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की. गिरफ्तार प्रभात कुमार शराब माफियाओं से वसूली कर रहा था. कहा तो यह भी जा रहा है कि आरोपी प्रभात कुमार शराब माफिया के अलावा थाने की पुलिस को भय दिखाकर वसूली करता था.
कई जिलों में करता था उगाही : शातिर प्रभात कुमार खुद को सरकारी अधिकारी बताकर अवैध वसूली का बड़ा खेल खड़ा कर रखा था. आरोपी अपनी कार पर बिहार सरकार मद्य निषेध विभाग का बोर्ड लगाकर वैशाली जिले के अलावे आसपास के जिले में घूमता था और शराब तस्करों से उगाही करता था.
कार की झूटी FIR, इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया : पुलिस ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2024 में बेलसर थाना में अपनी कार की चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के बाद पुलिस ने जांच के दौरान चोरी की घटना को सत्य मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. इसके आधार पर प्रभात ने इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपये का क्लेम हासिल कर लिया. इसके बाद उसी कार को फर्जी सरकारी वाहन बनाकर इस्तेमाल करने लगा.
नंबर प्लेट तक फर्जी निकला : बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग का बोर्ड लगाकर लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि वह सरकारी अधिकारी है. इसी का फायदा उठाकर वह शराब माफियाओं को कार्रवाई की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलता था. जांच के दौरान यह भी पता चला कि गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी थी. यह नंबर प्लेट मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति की कार की थी. आरोपी ने पूरी योजना के तहत वाहन और पहचान दोनों को फर्जी बनाकर अवैध वसूली का नेटवर्क तैयार कर लिया था.
''मद्य निषेध विभाग के नाम पर वसूली करने वाले एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से बिहार सरकार का बोर्ड लगी एक कार बरामद की गई है. वह शराब माफिया से उगाही करता था. वर्ष 2024 में इसी को चोरी बताकर एफआईआर दर्ज कराया था और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा भी ले चुका है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.''- सुबोध कुमार, एसडीपीओ सदर, हाजीपुर
फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. अब तक कितने लोगों से इस तरीके से अवैध वसूली की गई है. पुलिस से जो वसूली की बात सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है?
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