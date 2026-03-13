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'नटवरलाल' से भी आगे निकला बिहार का ये शातिर, माफिया छोड़िए पुलिस से भी करने लगा वसूली

वैशाली : मद्य निषेध विभाग का फर्जी अधिकारी बन वसूली करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार शख्स की पहचान प्रभात कुमार के रूप में हुई है. वह बेलसर थाना क्षेत्र के रामपुर होरिल गांव का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं.

फर्जी अधिकारी बन वसूली करने वाला गिरफ्तार : वैशाली एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर सदर एसडीपीओ हाजीपुर सुबोध कुमार और थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की. गिरफ्तार प्रभात कुमार शराब माफियाओं से वसूली कर रहा था. कहा तो यह भी जा रहा है कि आरोपी प्रभात कुमार शराब माफिया के अलावा थाने की पुलिस को भय दिखाकर वसूली करता था.

कई जिलों में करता था उगाही : शातिर प्रभात कुमार खुद को सरकारी अधिकारी बताकर अवैध वसूली का बड़ा खेल खड़ा कर रखा था. आरोपी अपनी कार पर बिहार सरकार मद्य निषेध विभाग का बोर्ड लगाकर वैशाली जिले के अलावे आसपास के जिले में घूमता था और शराब तस्करों से उगाही करता था.

कार की झूटी FIR, इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया : पुलिस ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2024 में बेलसर थाना में अपनी कार की चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के बाद पुलिस ने जांच के दौरान चोरी की घटना को सत्य मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. इसके आधार पर प्रभात ने इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपये का क्लेम हासिल कर लिया. इसके बाद उसी कार को फर्जी सरकारी वाहन बनाकर इस्तेमाल करने लगा.

नंबर प्लेट तक फर्जी निकला : बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग का बोर्ड लगाकर लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि वह सरकारी अधिकारी है. इसी का फायदा उठाकर वह शराब माफियाओं को कार्रवाई की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलता था. जांच के दौरान यह भी पता चला कि गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी थी. यह नंबर प्लेट मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति की कार की थी. आरोपी ने पूरी योजना के तहत वाहन और पहचान दोनों को फर्जी बनाकर अवैध वसूली का नेटवर्क तैयार कर लिया था.