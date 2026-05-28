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लाल भिंडी से कम लागत में अच्छी कमाई, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद

लाल भिंडी की खेती से वैशाली की इंदु देवी आत्मनिर्भर बन रही हैं. कम लागत में उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

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वैशाली में लाल भिंडी की खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 4:02 PM IST

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वैशाली: इन दिनों बिहार के वैशाली में लाल भिंडी की खेती को लेकर किसानों में खास क्रेज नजर आ रहा है. जिले के गोरौल प्रखंड अंतर्गत गोरौल गांव में दिनेश दास की पत्नी इंदु देवी भी लाल भिंडी की खेती कर अच्छी मुनाफा कमा रही है. वह बताती हैं कि जब से उन्होंने इसकी खेती शुरू की है, अच्छी कमाई हो रही है. लोग न केवल खेत आकर लाल भिंडी को देखते हैं, बल्कि कई अन्य किसान भी अब इसकी खेती करने लगे हैं.

लाल भिंडी के बारे में कैसे पता चला?: इंदु ने बताया कि हाजीपुर जब वह अपने मायके गईं, तब पहली बार लाल भिंडी के बारे में पता चला. उसके बाद उन्होंने इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की. अपने घर गोरौल लौटकर उन्होंने 5 कट्ठा खेत में लाल भिंडी की खेती शुरू की.

लाल भिंडी से कम लागत में अच्छी कमाई (ETV Bharat)

"मायके गए थे तो देखे कि वहां लोग लाल भिंडी की खेती करते हैं तो हम भी बाजार से बीज लाकर इसे अपने खेत में रोपे हैं. स्वाद में अच्छा लगता है. साल में दो बार खेती की जा सकती है. बढ़िया कमाई हो जाती है."- इंदु देवी, किसान

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भिंडी किसान इंदु देवी (ETV Bharat)

लाल भिंडी की काफी डिमांड: वह बताती हैं कि हरी भिंडी की अपेक्षा लाल भिंडी की सब्जी अधिक स्वादिष्ट होती है. ग्रामीण हाट बाजार में लाल भिंडी अधिक होती हैं. भिंडी का लाल रंग होने के कारण यह लोगों को आकर्षित करती है और हरा भिंडी से बाजारों में अधिक कीमत पर बिकती है.

लाल भिंडी की खेती अब धीरे-धीरे किसानों के लिए नए विकल्प के रूप में उभर रही है. 45 दिनों में फसल तैयार हो जाती है. इसकी बुआई के लिए अलग से किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इंदु बताती हैं कि एक एकड़ खेत में लगभग 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है. बुवाई के करीब 45 दिनों में फसल तैयार हो जाती है. जिसे बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं.

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लाल भिंडी (ETV Bharat)

साल में दो बार लगा सकते हैं पौधे: किसान इंदु देवी ने बताया कि लाल भिंडी के बीज को पानी मे भिगाकर बीज का रोपाई करें. भिंडी की फसल साल में दो बार लगा सकते हैं. गर्मी के मौसम के लिए फरवरी-मार्च और बरसात के लिए जून-जुलाई का समय सबसे उत्तम है.

कीट प्रबंधन अहम: कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि लाल भिंडी लगाने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें. खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना गया है. गर्मियों में हर चार से पांच दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए. कीट प्रबंधन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है.

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लाल भिंडी की खेती से मुनाफा (ETV Bharat)

सेहत के लिए भी फायदेमंद: डॉक्टर बताते हैं कि लाल भिंडी में औषधीय गुण पाए जाते है. लाल भिंडी हार्ट अटैक से बचाने में कारगर साबित हो सकती है. डायबिटीज को कंट्रोल करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी मददगार होती है. हरी भिंडी के अपेक्षा लाल भिंडी में अधिक गुण पाए जाते हैं.

"लाल भिंडी जो अधिक है, वह अधिक पौष्टिक है. जो मुख्य रूप से डायबिटीज को कंट्रोल करता है. हार्ट को मजबूत करता है. पाचन को दुरुस्त करता है. खून की कमी यानी एनीमिया को भी ठीक करता है."- डॉ. सत्यनारायण पासवान, चिकित्सक

ये भी पढ़ें: 27 बीमारियों में फायदेमंद है लाल भिंडी, दिल की बीमारी का खतरा होता है कम

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