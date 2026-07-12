बिहार में महिला सिपाही को अगवा कर दुष्कर्म, बहन के साथ भी मारपीट
वैशाली में अपराधियों ने महिला होमगार्ड और उसकी बहन को अगवा कर बंधक बनाया. महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
Published : July 12, 2026 at 9:55 AM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली से कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है. अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस महकमे की ही एक महिला होमगार्ड जवान को अपना निशाना बनाया. शुक्रवार रात बेलवर हाट से अपनी बहन के साथ घर लौट रही महिला सिपाही को बीच रास्ते से सरेआम अगवा कर लिया और उसके साथ गलत किया.
बंधक बनाकर दरिंदगी: पीड़िता की मां के अनुसार गांव के दबंग सुबोध पासवान ने अपने साथियों की मदद से दोनों बहनों का रास्ता रोक लिया और दोनों को जबरन खींचकर अपने घर ले गया. रातभर बंधक बनाए रखा. महिला जवान और उसकी छोटी बहन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. परिजनों के अनुसार महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है.
"मेरी दोनों बेटियां शुक्रवार की शाम हाट से बाजार करके लौट रही थीं. रास्ते में गांव के ही सुबोध पासवान ने अपने गुंडों के साथ उन्हें रोक लिया और जबरदस्ती उठा ले गया. मेरी बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ है, उन्हें इंसाफ चाहिए." -पीड़िता की मां
गुस्साई भीड़ का हमला: लड़कियों के गायब होने पर जब परिजनों ने खोजबीन की तो ग्रामीणों के जरिए सुबोध के घर का पता चला. इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गयी. जानकारी मिलते ही सब-इंस्पेक्टर अजय कुमार दल-बल के साथ वहां पहुंचे. पुलिस ने बहनों को छुड़ाने की कोशिश की, तो आरोपी और उसके पड़ोसियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया.
अस्पताल में भर्ती: गरौल थानाध्य़क्ष सुनील कुमार ने बताया कि दोनों पीड़ित बहनें आरोपी के घर में बेहोशी की हालत में मिली थीं. पुलिस ने उन्हें तुरंत पास के अस्पताल भर्ती कराया. शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने नाज़ुक हालत को देखते हुए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया, जहां अभी इलाज चल रहा है.
फरार आरोपी की तलाश: पुलिस पर हुए हमले की अफरा-तफरी का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी सुबोध पासवान मौके से भाग निकला. पुलिस की कई टीमें अब उसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
"सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों बहनों को बेहोशी की हालत में बरामद किया था. उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है. मां की शिकायत पर केस दर्ज कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है." -सुनील कुमार, थानाध्यक्ष
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