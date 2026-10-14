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'राघोपुर CO पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा..' जिसमें सवार थे बच्चे उसमें पहले से दरार, गांव वालों का फूटा गुस्सा

''नाव बीच धारा में जाकर फट गई जिससे नाव पर सवार 30 से 35 बच्चे डूबने लगे. स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई लेकिन मदद 45 मिनट की देरी से पहुंची. यहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोई व्यवस्था नहीं है. जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उन्हें गांव के लोगों ने बचाया.'' - रवि यादव, स्थानीय निवासी

मौके पर पहुंची वैशाली डीएम और एसएसपी को भी ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा. गांव वाले जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे. गांव वालों का कहना है कि सूचना देने के बावजूद 45 मिनट की देरी से सरकारी मदद पहुंची. जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया है. एंबुलेंस भी काफी देर से पहुंची.

वैशाली के राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के 13 बच्चों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. गंगा से 13 बच्चों के शवों को निकाले जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. यही नहीं उन्होंने शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से भी रोक दिया.

रवि ने आरोप लगाया कि जिन बच्चों को लेकर हम लोग पीएचसी राघोपुर अस्पताल पहुंचे वहां पर न ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था थी न ही स्ट्रेचर की व्यवस्था थी. एक ही डॉक्टर रहता है. बाकी लोगों का इलाज यहां पर झोलाछाप डॉक्टर करते हैं. रवि ने कथित रूप से आरोप लगाया कि सीओ को जर्जर नाव की सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते नाव फटी है.

'राघोपुर सीओ पर चले हत्या का केस'

गांव वालों ने राघोपुर सीओ को हादसे का जिम्मेदार मानते हुए उनकी बर्खास्तगी के साथ ही उनपर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की. गांव वालों का कहना है कि यह हादसा नहीं हत्या है. क्योंकि पहले से दी गई सूचना पर राघोपुर सीओ द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया.

"हम लोगों ने नाव के संदर्भ में राघोपुर सीओ से नाव बदलने की मांग की थी लेकिन हमारी मांग को अनसुना कर दिया गया. लापरवाही के कारण नाव बीच में फट गई और बच्चों की डूबने से मौत हो गई. हम ग्रामीणों की मांग है कि राघोपुर सीओ पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए." - रवि यादव, स्थानीय ग्रामीण

सुबह से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

हालांकि सुबह होते ही शेष लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव में 30 से 35 लोग सवार थे लेकिन अभी तक 13 शव और 7 जख्मी बच्चों समेत कुल 20 लोगों के बारे में पुष्टि हुई है. शेष 10 से 15 की तलाश की जा रही है. प्रशासन को ये जानकारी नहीं है कि नाव में कुल कितने लोग सवार थे.

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