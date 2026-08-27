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गांव डूबा तो बांध बना शरणस्थली.. 104 परिवार से छिना आशियाना, सरकारी राहत नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान

सरकारी मदद नहीं मिली: बाढ़ प्रभावित रामजी राम ने बताया कि 19 अगस्त को बाढ़ का पानी गांव में घुस गया था. 20 को हमलोग ऊंचे स्थान पर आ गए. अभी तक सरकार की ओर से किसी प्रकारी की कोई मदद नहीं मिली है. न तो प्रशासनिक अधिकारी और न ही विधायक-सांसद हमलोगों से मिलने आए हैं.

बांध बना 104 परिवारों का ठिकाना: 19 अगस्त की रात गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था. देखते ही देखते बाढ़ का पानी खड़गपुर गांव के घरों में घुसने लगा. पानी बढ़ता देख ग्रामीण अपने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को लेकर सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों से बाहर निकल गए. ऊंचे स्थान के अभाव में उन्हें बांध पर ही शरण लेनी पड़ी. ग्रामीणों ने किसी तरह प्लास्टिक और अन्य सामान से अस्थायी झुग्गियां बनाकर रहने की व्यवस्था की है.

वैशाली: बिहार के वैशाली में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. देसरी प्रखंड क्षेत्र के खड़गपुर गांव में गंगा नदी का पानी घुसने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. गांव के करीब 104 परिवार पिछले आठ दिनों से अपना घर-बार छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ आने के आठ दिन बाद भी जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों के लिए पर्याप्त राहत और बचाव की व्यवस्था नहीं की गई है.

"फिलहाल 800 से 900 लोग यहां पर रह रहे हैं. जिसमें महिला-बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. कुल 104 घर है, जो बाढ़ से बचने के लिए शरण लिए हुए हैं. कोई सरकारी राहत नहीं मिली है. प्रशासन का कोई अधिकारी देखने नहीं आया है. विधायक जी से अपील है कि एक बार आएं और देखें कि हमलोग किस हालत में हैं."- रामजी राम, बाढ़ प्रभावित

गांव में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

बहुत दिक्कत हो रही है हमें: बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि आठ दिन से बांध पर रहने के बावजूद उनकी परेशानी कम नहीं हुई है. कई परिवारों के सामने भोजन और पीने के पानी की समस्या बनी हुई है. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ के पानी के कारण घरों में रखा सामान भी प्रभावित हुआ है. बिजली नहीं रहने के कारण भी काफी दिक्कत हो रही है.

गंगा में उफान, गांव जलमग्न (ETV Bharat)

"यहां पर बाढ़ से स्थिति है गंभीर. किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है. सीओ मैडम आती है, आधे रास्ते से लौट जाती है. बहुत ज्यादा डर लगता है. सांप और बिच्छू की समस्या है. लाइन-बिजली भी नहीं है."- विपिन कुमार, बाढ़ प्रभावित

क्या बोलीं डीएम?: हालांकि जिलाधिकारी वर्षा सिंह का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है. उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिलती है, उनके लिए राहत और बचाव के कार्य शुरू हो जाते हैं. जहां तक बिजली की बात है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग फैसला लेता है.

वैशाली डीएम वर्षा सिंह (ETV Bharat)

"जो आपदा का एसओपी है, उसके अनुरुप सामग्री वितरित की जाती है. जहां-जहां ऐसी शिकायतें हैं, उसके लिए हमलोगों ने तैयारी कर रखी है. विशेष रुप से जो शरणस्थली है, वहां पर आवासन की व्यवस्था और रसोई की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है. जैसे ही सूचना मिलेगी, त्वरित रूर से शुरू कर देंगे."- वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली

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