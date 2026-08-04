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छात्राओं का भविष्य संवार रही 'कलेक्टर दीदी', बिहार के इस IAS अधिकारी की अनोखी पहल

वैशाली डीएम वर्षा सिंह समाहरणालय में 'कलेक्टर दीदी' बनकर हर सप्ताह बच्चों की क्लास ले रही हैं. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा

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समाहरणालय में छात्राओं को पढ़ातीं वैशाली डीएम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 1:49 PM IST

5 Min Read
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वैशाली: मुझे आईएएस बनना है..यह सवाल लेकर छात्रा राजप्रिया वैशाली डीएम के पास पहुंची. डीएम ने छात्राओं के हर सवाल का जवाब दिया और उन्हें विस्तार से समझाया कि इसके लिए कैसे तैयारी करनी है. डीएम अपनी इस अनोखी पहल से जिले के नौनिहालों का भविष्य संवार रही हैं.

सराहनीय प्रशासनिक पहल: आमतौर पर किसी जिले के डीएम के कंधे पर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है और वे व्यवस्था को ही सुदृढ़ करने में व्यस्त रहते हैं. लेकिन वैशाली जिले की कमान एक ऐसी महिला अधिकारी के हाथ में है, जो व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ-साथ बच्चों का मार्गदर्शन भी कर रही हैं.

छात्राओं का भविष्य संवार रही 'कलेक्टर दीदी' (ETV Bharat)

कलेक्टर दीदी की क्लास: हम बात कर रहे हैं वैशाली डीएम वर्षा सिंह की, जो प्रत्येक सप्ताह समाहरणालय में बच्चों की क्लास लगाती हैं. यह पहल बच्चों को उनका लक्ष्य हासिल करने में कारगर साबित हो रही है. उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राएं हर शनिवार समाहरणालय में आयोजित होने वाली क्लास में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं.

सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा: वहां बच्चों के हर सवाल का जवाब और उनके डाउट्स कलेक्टर दीदी क्लियर करती हैं. इतना ही नहीं, बच्चे भी कलेक्टर दीदी की तरह ही आगे चलकर एक सफल आईएएस बनना चाहते हैं. इस क्लास में बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है.

छात्रों को मिल रहा भरपूर लाभ: खास बात यह है कि बच्चे भी कलेक्टर दीदी की क्लास का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और डीएम की इस पहल की सराहना कर रहे हैं. बहरहाल आज भले ही यह एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा.

अनुष्का प्रिया का अनुभव: छात्रा अनुष्का प्रिया ने बताया कि लोग कहते थे कि कलेक्टर का ओहदा बहुत बड़ा होता है. यह सुनकर यहां आने में भी डर लगता था. यहां आने के बाद पता चला कि हमारी कलेक्टर दीदी बहुत अच्छी और प्यारी हैं. वह बच्चों की बातों को बहुत अच्छे से सुनती और समझती हैं.

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समाहरणालय में छात्राएं (ETV Bharat)

"बिहार को ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है.कलेक्टर दीदी से मांग की है कि स्कूल में एक डाउट सेशन होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की समस्या होने पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके." -अनुष्का प्रिया, छात्रा

सफलता के मूल मंत्र: जिला पदाधिकारी वर्षा सिं ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच, अनुशासन, धैर्य और निरंतर मेहनत सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, यदि उसे पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से हासिल किया जाए.

निराशा से सीख लेने की सलाह: उन्होंने विद्यार्थियों से असफलता से निराश न होकर उसे सीख के रूप में स्वीकार करते हुए लगातार प्रयास करते रहने का आह्वान किया. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में जिला पदाधिकारी ने विद्यार्थियों को कक्षा 5 से 12 तक की एनसीईआरटी (NCERT) पुस्तकों का गंभीर अध्ययन करने की सलाह दी.

राजप्रिया को मिली दिशा: कलेक्टर दीदी के सामने छात्रों ने करियर के कन्फ्यूजन को लेकर खुलकर बात की. छात्रा राजप्रिया ने बताया कि कलेक्टर दीदी ने साफ तरीके से समझाया कि पढ़ाई कैसे करनी है. उन्होंने एनसीईआरटी की किताब पढ़ने के लिए कहा है और बताया कि बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है.

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समाहरणालय में छात्राएं (ETV Bharat)

डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग: इसके साथ ही उन्होंने प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण समाचार-पत्र पढ़ने, समसामयिक घटनाओं पर विशेष ध्यान देने तथा डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक उपयोग करते हुए ऑनलाइन अध्ययन करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आज के समय में स्मार्टफोन सही दिशा में उपयोग करने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रभावी साधन बन सकता है.

तनाव मुक्त परीक्षा की तैयारी: उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि परीक्षा से ठीक पहले अनावश्यक तनाव लेने अथवा पूरी रात जागकर पढ़ाई करने के बजाय पूर्व नियोजित तैयारी, पर्याप्त विश्राम एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित होना अधिक उपयोगी होता है.

"संसाधनों की कमी कभी भी प्रतिभा के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा ऋण सहित सरकार एवं अन्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है." - वर्षा सिंह, डीएम, वैशाली

प्रशासनिक सेवाओं पर चर्चा: कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने बड़ी उत्सुकता के साथ जिला पदाधिकारी से प्रश्न पूछे. इसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवाओं और करियर निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं. जिला पदाधिकारी ने विद्यार्थियों को सैंपल प्रश्न-पत्र, नोटबुक एवं पेन भी उपलब्ध कराए, ताकि वे अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें.

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कलेक्टर दीदी नाम से नोटबुक (ETV Bharat)

छात्रों में प्रशासनिक सेवा की इच्छा: कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं जिला पदाधिकारी बनने की इच्छा व्यक्त की. जिला पदाधिकारी ने उनके उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और आत्मविश्वास मजबूत हो तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है.

संवादात्मक कार्यक्रम से नई ऊर्जा: विद्यार्थियों ने 'हमारी कलेक्टर दीदी' पहल को अत्यंत प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के संवादात्मक कार्यक्रम उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए नई ऊर्जा, सही दिशा और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं.

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