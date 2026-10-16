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बिहार में नाव हादसे पर CO पर एक्शन, डीएम ने अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को हटाया

मंगलवार की शाम को राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के लोग नदी के उस पार भोज के लिए जा रहे थे तभी जर्जर नाव बीच मंझधार में ही फट गई. इससे हादसे में नाव सवार कुल 13 बच्चों की मौत हो गई. 7 बच्चों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया. गांव वालों का आरोप है कि सीओ से जर्जर नाव की शिकायत की थी और उसे बदलने के भी अपील की गई थी. लेकिन उनकी गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं जिसके जलते हादसा हुआ.

डीएम ने लिया सख्त एक्शन

जिलाधिकारी वर्षा सिंह जब देर रात को रामपुर श्यामचंद पंचायत में मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचीं तो ग्रामीणों ने डीएम साहिबा से भी शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्होंने संज्ञान में लेते हुए SHO और सीओ का पहले वेतन रोका फिर अब सीओ को हटा दिया गया है.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही के मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कार्रवाई से प्रशासन का सख्त रुख साफ झलकता है कि नाव हादसे जैसी घटनाओं में जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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