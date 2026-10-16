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बिहार में नाव हादसे पर CO पर एक्शन, डीएम ने अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को हटाया

राघोपुर नाव हादसे के बाद वैशाली प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ने राघोपुर के अंचलाधिकारी को पद से हटा दिया है. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा

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राघोपुर नाव हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2026 at 9:15 AM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई हुई है. जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार को उनके पद से हटा दिया है. पातेपुर के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को राघोपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. हादसे के बाद वैशाली प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है.

मंगलवार को डूबी थी जर्जर नाव

मंगलवार की शाम को राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के लोग नदी के उस पार भोज के लिए जा रहे थे तभी जर्जर नाव बीच मंझधार में ही फट गई. इससे हादसे में नाव सवार कुल 13 बच्चों की मौत हो गई. 7 बच्चों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया. गांव वालों का आरोप है कि सीओ से जर्जर नाव की शिकायत की थी और उसे बदलने के भी अपील की गई थी. लेकिन उनकी गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं जिसके जलते हादसा हुआ.

डीएम ने लिया सख्त एक्शन

जिलाधिकारी वर्षा सिंह जब देर रात को रामपुर श्यामचंद पंचायत में मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचीं तो ग्रामीणों ने डीएम साहिबा से भी शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्होंने संज्ञान में लेते हुए SHO और सीओ का पहले वेतन रोका फिर अब सीओ को हटा दिया गया है.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही के मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कार्रवाई से प्रशासन का सख्त रुख साफ झलकता है कि नाव हादसे जैसी घटनाओं में जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

तेजस्वी ने भी सरकार पर किया था तीखा हमला

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर नाव हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की थी. उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राज्य संभल नहीं रहा है. तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री स्वयं जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें और उनकी चीख-पुकार सुनें ताकि उन्हें अपनी प्रशासनिक विफलताओं का अहसास हो सके.

राघोपुर नाव दुर्घटना पर जिला प्रशासन ने बड़े कदम उठाए

जिला प्रशासन ने साफ किया की सूर्यास्त के बाद नाव परिचालन पर रोक का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी. दुर्घटना के कारणों, राहत, बचाव और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा को देखते हुए जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई. वहीं मोहनपुर PHC को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी.

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