बिहार में नाव हादसे पर CO पर एक्शन, डीएम ने अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को हटाया
राघोपुर नाव हादसे के बाद वैशाली प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ने राघोपुर के अंचलाधिकारी को पद से हटा दिया है. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा
Published : October 16, 2026 at 9:15 AM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई हुई है. जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार को उनके पद से हटा दिया है. पातेपुर के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को राघोपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. हादसे के बाद वैशाली प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है.
मंगलवार को डूबी थी जर्जर नाव
मंगलवार की शाम को राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के लोग नदी के उस पार भोज के लिए जा रहे थे तभी जर्जर नाव बीच मंझधार में ही फट गई. इससे हादसे में नाव सवार कुल 13 बच्चों की मौत हो गई. 7 बच्चों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया. गांव वालों का आरोप है कि सीओ से जर्जर नाव की शिकायत की थी और उसे बदलने के भी अपील की गई थी. लेकिन उनकी गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं जिसके जलते हादसा हुआ.
डीएम ने लिया सख्त एक्शन
जिलाधिकारी वर्षा सिंह जब देर रात को रामपुर श्यामचंद पंचायत में मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचीं तो ग्रामीणों ने डीएम साहिबा से भी शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्होंने संज्ञान में लेते हुए SHO और सीओ का पहले वेतन रोका फिर अब सीओ को हटा दिया गया है.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही के मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कार्रवाई से प्रशासन का सख्त रुख साफ झलकता है कि नाव हादसे जैसी घटनाओं में जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.
तेजस्वी ने भी सरकार पर किया था तीखा हमला
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर नाव हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की थी. उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राज्य संभल नहीं रहा है. तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री स्वयं जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें और उनकी चीख-पुकार सुनें ताकि उन्हें अपनी प्रशासनिक विफलताओं का अहसास हो सके.
कहते हैं कफ़न का माप जितना छोटा हो शव का बोझ उतना ही ज़्यादा होता है। प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी से राघोपुर क्षेत्र में हुई हृदय विदारक घटना के अपने पीड़ित परिजनों से मिला तो जो बातें सामने आईं उसे सुनकर बड़बोले सम्राट चौधरी और तमाम NDA नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। * प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जानकारी दी गई लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। * SDRF की टीम घटना स्थल पर 3 घंटे की देरी से पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी पीड़ितों को बाहर निकाल लिया था। 2 घंटे की देरी से पहुंची टीम फोटोशूट के लिए बेमलतब कई घंटे Boat घुमाती रही। * ग्रामीणों और स्थानीय तैराकों द्वारा पानी से निकाले गए कई बच्चे घंटों तक जीवित थे और बच जाने की स्थिति में थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने उनकी जान ले ली * एंबुलेंस देर से पहुंची। एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था। किसी तरह घंटों बाद बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं था और ना ही दवाई एवं इलाज की उचित व्यवस्था थी। * ऑक्सीजन की कमी से कम से कम 5-6 बच्चे मरे। 21 साल से सत्ता में कुंडली मार कर बैठे बेशर्म लोग राहत के नाम पर महज 04 लाख देकर बच्चों की जिंदगी का सौदा करना बंद करें। सरकार की घोर लापरवाही और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था से कई परिवारों का वंश खत्म हो गया है। पीड़ित परिवारों का रुदन और चीत्कार छाती को चीर रहा है। । मुख्यमंत्री अविलंब स्वयं जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें और उनकी चीख पुकार को सुनें तब जाकर शायद उनको थोड़ी शर्म आए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी Paid PRबाजी से बाहर निकल पीड़ित परिवार के पास जाएँ और जवाब दें कि इलाज, दवाई और ऑक्सीजन की कमी से आधा दर्जन से अधिक चिराग क्यों बुझ गए? साथ ही सरकार हर पीड़ित परिवार को कम से कम 03 डिसमिल जमीन दे। प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद करे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना भूल से भी ना हो। और ज़रूरत पड़े तो समय से एंबुलेंस आए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और साथ ही अस्पतालों में उचित इलाज और दवाई की समूची सुविधा हो।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 15, 2026
राघोपुर नाव दुर्घटना पर जिला प्रशासन ने बड़े कदम उठाए
जिला प्रशासन ने साफ किया की सूर्यास्त के बाद नाव परिचालन पर रोक का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी. दुर्घटना के कारणों, राहत, बचाव और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा को देखते हुए जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई. वहीं मोहनपुर PHC को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी.
🙏 राघोपुर नाव दुर्घटना पर जिला प्रशासन सख्त, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े कदम! 🚤 ⚠️ सूर्यास्त के बाद नाव परिचालन पर रोक का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वैशाली जिले के राघोपुर में 13 अक्टूबर 2026 की रात हुई दर्दनाक नाव दुर्घटना में 13 बच्चों की मृत्यु के बाद जिला पदाधिकारी, वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह (भा.प्र.से.) ने घटना की जाँच, पीड़ित परिवारों को सहायता तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम तेज कर दिए हैं। 🛑 जिला प्रशासन की प्रमुख पहलें: 🚨 नियमों का सख्ती से अनुपालन: सूर्यास्त के बाद नाव परिचालन पर रोक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी तथा लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी। 🔍 घटना की जाँच: दुर्घटना के कारणों एवं राहत-बचाव और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय जाँच समिति गठित की गई है। 🏥 स्वास्थ्य सेवाओं का होगा सुदृढ़ीकरण: मोहनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी। 🛟 SDRF के दो कैंप: राघोपुर क्षेत्र में दो स्थानों पर एसडीआरएफ कैंप स्थापित करने की तैयारी है, ताकि आपात स्थिति में त्वरित बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके। 🚑 राहत एवं चिकित्सा सहायता: दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं गोताखोरों के सहयोग से बचाव अभियान चलाया गया। घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा गंभीर स्थिति वाले लोगों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया। 💐 13 बच्चों की मृत्यु से पूरा जिला मर्माहत है। जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने, घटना की निष्पक्ष जाँच कराने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। 📢 आम नागरिकों से अपील: सूर्यास्त के बाद नाव से यात्रा न करें तथा नाव परिचालन के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें। 🤝 सतर्कता ही सुरक्षा है — सुरक्षित वैशाली, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी! @IPRDBihar @BiharDMD #samratchoudhary #CMSamrat #Vaishali #Raghopur #PublicSafety #DisasterManagement #DistrictAdministrationVaishali— District Magistrate, Vaishali (@dm_vaishali) October 14, 2026
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