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लबालब धान के खेत में उतरीं वैशाली DM, खुद किया श्रीविधि तकनीक से रोपाई

खेत में रोपनी करतीं IAS वर्षा सिंह ( ETV Bharat )

वैशाली : बिहार की वैशाली जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह धान की रोपनी करने खुद खेत में उतर गईं. इस दौरान उन्होंने धान रोपनी कर रहीं महिलाओं के साथ मिलकर धान का बिचड़ा रोपने लगीं. डीएम वर्षा सिंह इस दौरान धान रोप रहीं महिलाओं के साथ बातचीत भी की. बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत शहदुल्लापुर धोबौली पंचायत के खजवत्ता ग्राम स्थित किसान उमेश राय के प्राकृतिक खेती मॉडल वाले खेत में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने स्वयं खेत में उतरकर श्रीविधि पद्धति से धान की रोपनी की तथा कृषि कार्यों का निरीक्षण किया. खेत में धान रोपने उतरीं डीएम : जिला पदाधिकारी की इस पहल से उपस्थित किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिला. इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने किसानों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक खेती के अनुभवों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि कृषि वैशाली जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा किसानों की आय में वृद्धि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. खेत में धान रोपने उतरीं डीएम (ETV Bharat) प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने का ऐलान : वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने किसानों से समय पर धान रोपनी करने, उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करने, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया.