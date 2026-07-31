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लबालब धान के खेत में उतरीं वैशाली DM, खुद किया श्रीविधि तकनीक से रोपाई

वैशाली जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने बिदुपुर प्रखंड के खजवत्ता गांव में खुद खेत में उतरकर श्रीविधि पद्धति से धान की रोपनी की. पढ़ें खबर-

खेत में रोपनी करतीं IAS वर्षा सिंह
खेत में रोपनी करतीं IAS वर्षा सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 1:50 PM IST

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वैशाली : बिहार की वैशाली जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह धान की रोपनी करने खुद खेत में उतर गईं. इस दौरान उन्होंने धान रोपनी कर रहीं महिलाओं के साथ मिलकर धान का बिचड़ा रोपने लगीं. डीएम वर्षा सिंह इस दौरान धान रोप रहीं महिलाओं के साथ बातचीत भी की. बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत शहदुल्लापुर धोबौली पंचायत के खजवत्ता ग्राम स्थित किसान उमेश राय के प्राकृतिक खेती मॉडल वाले खेत में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने स्वयं खेत में उतरकर श्रीविधि पद्धति से धान की रोपनी की तथा कृषि कार्यों का निरीक्षण किया.

खेत में धान रोपने उतरीं डीएम : जिला पदाधिकारी की इस पहल से उपस्थित किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिला. इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने किसानों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक खेती के अनुभवों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि कृषि वैशाली जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा किसानों की आय में वृद्धि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

खेत में धान रोपने उतरीं डीएम (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने का ऐलान : वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने किसानों से समय पर धान रोपनी करने, उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करने, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

प्राकृतिक खेती से परिवर्तन : जिला पदाधिकारी ने कहा कि- ''प्राकृतिक खेती केवल खेती की एक पद्धति नहीं, बल्कि मिट्टी, जल, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है. इससे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है, उत्पादन लागत घटती है तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन प्राप्त होता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनेगी.''

खेत में धान रोपने उतरीं वैशाली डीएम
खेत में धान रोपने उतरीं वैशाली डीएम (ETV Bharat)

जिलाधिकारी के पहल की चर्चा : उन्होंने कृषि विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ते हुए उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए. जिलाधिकारी के इस पहल की चर्चा अब जिले भर में हो रही है.

''यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को बीज, खाद, जैविक इनपुट तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. बिदुपुर प्रखंड में प्राकृतिक खेती के लिए 10 क्लस्टरों का गठन किया गया है, जिनसे 1,250 किसान जुड़े हुए हैं. इन सभी किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹2,000 प्रति किसान की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.''- वर्षा सिंह, DM, वैशाली

खेत में रोपनी करतीं IAS वर्षा सिंह
खेत में रोपनी करतीं IAS वर्षा सिंह (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें- किसान सुकन मुखिया के खेत में डीएम अमित कुमार ने काटा गेहूं

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