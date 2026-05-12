बिहार में रूढ़िवादी परंपरा की बेड़ियां तोड़ बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, समाज को दिया बड़ा संदेश

बिहार में रूढ़िवादी परंपरा की बेड़ियां तोड़ बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, समाज को दिया बड़ा संदेश
मृतक को बेटा नहीं होने से शव को कंधा देने व अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर गांव में असमंजस की स्थिति थी. पढ़ें खबर
Published : May 12, 2026 at 8:22 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में वैशाली थाना क्षेत्र स्थित नया टोला गांव में बेटियों ने समाज की कई पुरानी और रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ दिया है. अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि पिता की अर्थी को केवल बेटा ही कंधा दे सकता है, लेकिन यहां बेटियों ने इस सोच को बदल दिया.
तारिणी प्रसाद का निधन: दरअसल नया टोला निवासी 79 वर्षीय तारिणी प्रसाद सिंह का निधन हो गया, जिनके परिवार में उनकी पत्नी ललिता देवी और पांच बेटियां हैं.पुत्र नहीं होने के कारण उनके निधन के बाद शव को कंधा देने और अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को लेकर गांव में असमंजस की स्थिति थी.
बेटियों ने निभाया फर्ज: इस मुश्किल घड़ी में पांचों बेटियां आगे आईं और पिता की अर्थी को कंधा देकर पूरे रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया. पूनम सिंह, नीलम सिंह, माधुरी सिन्हा, माला सिंह और चांदनी सिंह ने मिलकर अपने पिता के प्रति अंतिम फर्ज निभाया.
भावुक हुआ पूरा गांव: अपनी आंखों के सामने बेटियों द्वारा पिता की अर्थी को कंधा देते देख गांव का हर व्यक्ति भावुक हो गया और वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. यह हृदयस्पर्शी दृश्य अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई बेटियों के साहस की सराहना कर रहा है.
भेदभाव पर कड़ा प्रहार: बेटी माधुरी सिंह ने कहा कि समाज में अक्सर लड़के को ज्यादा महत्व दिया जाता है. लोगों को लगता है कि दुनिया सिर्फ लड़के से चलती है. उन्होंने बताया कि समाज में लड़का-लड़की के बीच व्याप्त भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है.
"एक लड़की ही मां का रूप लेकर बच्चे को जन्म देती है, और जब एक औरत भगवान राम को जन्म दे सकती है, तो वह पिता को कंधा क्यों नहीं दे सकती? पिता ने हमें भी पढ़ा-लिखाकर और शादी-ब्याह कर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया था." - माधुरी सिंह, बेटी
बेटियां नहीं हैं कमजोर: सभी बेटियों का कहना है कि वे इस कार्य के माध्यम से समाज को आईना दिखाना चाहती हैं कि लड़की कभी कमजोर नहीं होती. वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है. तारिणी प्रसाद की इन पांचों बेटियों ने साबित कर दिया कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता.
सम्मान और अधिकार: फर्ज निभाने का जज्बा हो तो बेटियां भी किसी से कम नहीं होतीं, और उन्होंने अपने पिता के अंतिम समय में साथ खड़े होकर इसे साबित कर दिया. यह घटना समाज में समानता और बालिकाओं के अधिकारों के प्रति एक नई चेतना जागृत करने का काम कर रही है.
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