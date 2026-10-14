बेटी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी मां, डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोई
वैशाली नाव हादसे में मरने वाले बच्चों के गांव में वैशाली डीएम पहुंची तो वहां एक मां उनसे लिपट गई और फूट-फूटकर रोने लगी. रिपोर्ट-अमरेश
Published : October 14, 2026 at 10:09 AM IST
वैशाली : बिहार के वैशाली नाव हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. हादसे में अपनी बेटी को खो चुकी एक मां का दर्द उस वक्त छलक पड़ा, जब वैशाली की डीएम वर्षा सिंह मौके पर पहुंचीं. बेटी के बिछड़ने के गम में डूबी मां डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगी. मां की चीख-पुकार और बेबसी देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं. बेटी को खोने का असहनीय दुख उसके आंसुओं में साफ झलक रहा था. हादसे के बाद घटनास्थल पर मातम पसरा है और पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा है.
वैशाली डीएम से लिपटकर रोई बच्चों को खोने वाली महिला
अपनों को खोने के गम में डूबी एक बेबस महिला जब रोते-रोते सीधे डीएम साहिबा से लिपट गई, तो वहां मौजूद पूरा प्रशासनिक अमला स्तब्ध रह गया. करीब 5 मिनट तक वह महिला डीएम को कसकर पकड़े रही और रोते हुए अपने कलेजे के टुकड़ों के जाने का गम बयां करती रही. चीखते-बिलखते हुए उसने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई, जिसे सुनकर खुद डीएम वर्षा सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक सकीं और वहां मौजूद हर अधिकारी मौन खड़ा रहा.
मंजर देख हर किसी की आंखें थीं नम
"फूटी नाव थी, भोज था... मेरा सारा बच्चा खाने गया था. तीन लड़की, एक लड़का और एक ननद का लड़का था, सब चला गया. बस एक लड़का बचा है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा. यही आपके साथ होता तो कैसा लगता? मेरी तीनों लड़कियां चली गईं, सब चला गया..." कलेजे के टुकड़े के लिए दर्द से कराहती मां की इन चीखते हुए सवालों ने वहां खड़े हर शख्स के कलेजे को चीर कर रख दिया, क्योंकि इस खौफनाक हादसे ने उसके पूरे परिवार को एक झटके में लील लिया था.
''फूटी नाव थी, भोज था. मेरा सारा बच्चा खाने गया. तीन लड़की एक लड़का और एक ननद की लड़का था. सब चला गया. बस एक लड़का बचा है कुछ नहीं बचा मेरे पास. यही आपके साथ होता तो कैसा लगता. मेरी तीनों लड़की चली गई. सब चला गया.''- अपने परिवार को खोने वाली महिला
गांव वालों ने जिला प्रशासन को सुनाई खरी-खोटी
इस चीख-पुकार के बीच गांव वालों का गुस्सा भी जिला प्रशासन पर फूट पड़ा. ग्रामीणों ने रोती हुई महिला के पीछे खड़े होकर अधिकारियों को खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने आरोप लगाया कि नाव पहले से ही टूटी-फूटी हुई थी और इसकी शिकायत पहले भी प्रशासन से की गई थी. ग्रामीणों का कहना था कि अगर समय रहते उस शिकायत पर कार्रवाई की गई होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते.
एसडीपीओ ने पेश की कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल
गंगा नदी में हुए नाव हादसे के दौरान हाजीपुर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार बच्चों की जान बचाने के लिए हरसंभव कोशिश करते नजर आए. हादसे के बाद बच्चों को बचाकर बाहर निकालने के साथ ही उन्होंने उन्हें जीवन देने की कोशिश की. एसडीपीओ बच्चों की CPR देने में जुटे रहे, ताकि उनकी सांसें लौट सकें. हादसे के इस दर्दनाक मंजर के बीच उनकी कोशिश मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बनी. बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए उनकी जद्दोजहद ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया.
13 बच्चों की हुई है मौत
वैशाली के राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के रहने वाले 13 बच्चों की मौत हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक जर्जर नाव पर सवार होकर 30 से 35 बच्चे भोज खाने जा रहे थे तभी बीच गंगा नदी में ये नाव फट गई जिसमें सभी बच्चे डूब गए. 7 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया जबकि अन्य की तलाश में अभी भी प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है. इस हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा जिला प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा है.
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