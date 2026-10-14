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बेटी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी मां, डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोई

डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोई महिला ( ETV Bharat )

वैशाली : बिहार के वैशाली नाव हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. हादसे में अपनी बेटी को खो चुकी एक मां का दर्द उस वक्त छलक पड़ा, जब वैशाली की डीएम वर्षा सिंह मौके पर पहुंचीं. बेटी के बिछड़ने के गम में डूबी मां डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगी. मां की चीख-पुकार और बेबसी देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं. बेटी को खोने का असहनीय दुख उसके आंसुओं में साफ झलक रहा था. हादसे के बाद घटनास्थल पर मातम पसरा है और पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा है.

वैशाली डीएम से लिपटकर रोई बच्चों को खोने वाली महिला

अपनों को खोने के गम में डूबी एक बेबस महिला जब रोते-रोते सीधे डीएम साहिबा से लिपट गई, तो वहां मौजूद पूरा प्रशासनिक अमला स्तब्ध रह गया. करीब 5 मिनट तक वह महिला डीएम को कसकर पकड़े रही और रोते हुए अपने कलेजे के टुकड़ों के जाने का गम बयां करती रही. चीखते-बिलखते हुए उसने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई, जिसे सुनकर खुद डीएम वर्षा सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक सकीं और वहां मौजूद हर अधिकारी मौन खड़ा रहा. देखें वीडियो- (ETV Bharat) मंजर देख हर किसी की आंखें थीं नम "फूटी नाव थी, भोज था... मेरा सारा बच्चा खाने गया था. तीन लड़की, एक लड़का और एक ननद का लड़का था, सब चला गया. बस एक लड़का बचा है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा. यही आपके साथ होता तो कैसा लगता? मेरी तीनों लड़कियां चली गईं, सब चला गया..." कलेजे के टुकड़े के लिए दर्द से कराहती मां की इन चीखते हुए सवालों ने वहां खड़े हर शख्स के कलेजे को चीर कर रख दिया, क्योंकि इस खौफनाक हादसे ने उसके पूरे परिवार को एक झटके में लील लिया था. ''फूटी नाव थी, भोज था. मेरा सारा बच्चा खाने गया. तीन लड़की एक लड़का और एक ननद की लड़का था. सब चला गया. बस एक लड़का बचा है कुछ नहीं बचा मेरे पास. यही आपके साथ होता तो कैसा लगता. मेरी तीनों लड़की चली गई. सब चला गया.''- अपने परिवार को खोने वाली महिला वैशाली डीएम वर्षा सिंह से दुख बयां करती महिला (ETV Bharat) गांव वालों ने जिला प्रशासन को सुनाई खरी-खोटी