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वैशाली नाव हादसा: लालू यादव से मिले पीड़ित परिवार, RJD सुप्रीमो बोले- दोषियों पर कार्रवाई की जाए

हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों ने अपनी पीड़ा साझा की. लालू यादव ने परिजनों की बातें सुनीं और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. उन्होंने हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा हादसे की गंभीरता, पीड़ित परिवारों की पीड़ा और जिम्मेदारी तय करने की मांग रही.

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रहे मौजूद (ETV Bharat)

''राघोपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है. इस दुख की घड़ी में वे पीड़ितों के साथ हैं. हादसे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके. जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. हादसे में कई परिवारों ने अपने बच्चों और करीबियों को खोया है. ऐसे में परिजनों के लिए यह त्रासदी अपूरणीय क्षति बन गई है.''- लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो

13 अक्टूबर की शाम गंगा नदी में पलट गई थी नाव

दरअसल, 13 अक्टूबर की शाम वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में नाव पलटने की घटना हुई थी. नाव पर बच्चे और अन्य लोग सवार थे. वे नदी के दूसरी ओर आयोजित भोज में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान नाव पलट गई और कई लोग नदी में डूब गए.

हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया. बाद में एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल भी मौके पर पहुंचे. इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिनमें अधिकांश बच्चे थे. कई लोग घायल भी हुए. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बन गया और मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पीड़ितों से सुनाया दर्द (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं तेजस्वी और चिराग

हादसे के बाद राजनीतिक नेताओं का पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी रहा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने हादसे की जांच और पीड़ित परिवारों को सहायता देने की मांग उठाई. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और घटना को लेकर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत पर जोर दिया. इस हादसे ने नाव से आवागमन की सुरक्षा व्यवस्था और नदी पार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.