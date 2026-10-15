वैशाली नाव हादसा: लालू यादव से मिले पीड़ित परिवार, RJD सुप्रीमो बोले- दोषियों पर कार्रवाई की जाए
वैशाली नाव हादसे पर राजनीति जारी है. इसी बीच पीड़ित परिवारों ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा.
Published : October 15, 2026 at 8:49 PM IST
पटना: वैशाली जिले के राघोपुर में गंगा नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का दुख बांटने के लिए गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके पटना स्थित आवास पर परिजनों ने मुलाकात की. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे.
इतनी बड़ी घटना हुई, जांच जरूरी- लालू यादव
हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों ने अपनी पीड़ा साझा की. लालू यादव ने परिजनों की बातें सुनीं और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. उन्होंने हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा हादसे की गंभीरता, पीड़ित परिवारों की पीड़ा और जिम्मेदारी तय करने की मांग रही.
''राघोपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है. इस दुख की घड़ी में वे पीड़ितों के साथ हैं. हादसे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके. जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. हादसे में कई परिवारों ने अपने बच्चों और करीबियों को खोया है. ऐसे में परिजनों के लिए यह त्रासदी अपूरणीय क्षति बन गई है.''- लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो
13 अक्टूबर की शाम गंगा नदी में पलट गई थी नाव
दरअसल, 13 अक्टूबर की शाम वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में नाव पलटने की घटना हुई थी. नाव पर बच्चे और अन्य लोग सवार थे. वे नदी के दूसरी ओर आयोजित भोज में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान नाव पलट गई और कई लोग नदी में डूब गए.
हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया. बाद में एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल भी मौके पर पहुंचे. इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिनमें अधिकांश बच्चे थे. कई लोग घायल भी हुए. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बन गया और मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं तेजस्वी और चिराग
हादसे के बाद राजनीतिक नेताओं का पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी रहा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने हादसे की जांच और पीड़ित परिवारों को सहायता देने की मांग उठाई. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और घटना को लेकर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत पर जोर दिया. इस हादसे ने नाव से आवागमन की सुरक्षा व्यवस्था और नदी पार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.
राघोपुर दियारा की दिल दहला देनेवाली घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और कोताही, लापरवाही एवं उदासीनता के दोषी सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए! स्थानीय अस्पतालों को चिकित्सकों, कर्मियों, सभी आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता से लैस किए जाने की ज़रूरत है! @yadavtejashwi #RJD— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 14, 2026
घायल बच्चों से अस्पताल में मिले थे स्वास्थ्य मंत्री
हादसे में घायल बच्चों के इलाज को लेकर भी पहल की गई. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एनएमसीएच अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों से मुलाकात की थी. उन्होंने चिकित्सकों से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. हादसे के बाद घायलों के उपचार और पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है. हालांकि, घटना के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक को लेकर जांच के निष्कर्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा.
कल रात हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के राघोपुर दियारा में हुए भीषण नाव हादसे ने हम सभी को झकझोर दिया है। आज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। प्रशासन को निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नावों की सुरक्षा, क्षमता और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जाँच की जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 14, 2026
अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें
गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के आवास पर हुई मुलाकात ने राघोपुर नाव हादसे को लेकर पीड़ित परिवारों की मांगों और जवाबदेही के सवाल को फिर सामने ला दिया है. लालू यादव ने उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच और राहत से जुड़े कदमों को लेकर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में हादसे की वजह क्या सामने आती है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.
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