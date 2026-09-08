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गंगा में 10 लोगों से भरी नाव पलटी, कई लोग डूबे

वैशाली-पटना के बीच महात्मा गांधी सेतु के पास बड़ा हादसा हुआ है. राघोपुर से दीघा जा रही नाव गंगा में डूब गई. रिपोर्ट अमरेश

VAISHALI BOAT ACCIDENT
गंगा में 10 लोगों से भरी नाव पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 4:13 PM IST

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वैशाली: बिहार में गंगा नदी में एक और बड़ा हादसा सामने आया है. राघोपुर से दीघा (पटना) जा रही यात्रियों से भरी एक नाव महात्मा गांधी सेतु के समीप गंगा नदी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पलट गई. नाव पर 10 से अधिक लोग सवार थे. हादसे के तुरंत बाद कुछ यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर लापता लोगों की तलाश और राहत कार्य में जुटे हुए हैं.

गांधी सेतु के पाया नंबर 9 के पास हादसा

हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 10 तेरसिया गांव के समीप मंगलवार को एक भीषण नाव हादसा हो गया. तेरसिया दियारा इलाके से आ रही एक नाव बाढ़ के पानी के तेज बहाव के बीच बोल्डर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव पल भर में असंतुलित होकर गंगा नदी के गहरे पानी में पलट गई.

VAISHALI BOAT ACCIDENT
लापता लोगों को खोज करती टीम (ETV Bharat)

2 लोग हैं लापता

हादसे के समय नाव पर लगभग 10 लोग सवार थे, जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और डूब रहे लोगों में से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, स्थानीय चश्मदीदों के मुताबित 2 से 3 लोग नदी की तेज धार में लापता हैं और पानी में फंसे हुए हैं.

लापता लोगों की तलाश है जारी

घटना की गंभीरता देखते हुए वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच तुरंत एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को रेस्क्यू में लगा दिया है. नदी के भीतर लापता लोगों को ढूंढने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह (ETV Bharat)

डीएम ने पूरे मामले पर क्या कहा?

तेरसिया पंचायत में पिलर नंबर 10 के नीचे दोपहर 1 बजे एक नाव जा रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे. पत्थर से टकराने पर बोट पलट गई. 9 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है. 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम में जुटी हुई है. गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है.

VAISHALI BOAT ACCIDENT
मौके पर पहुंची जिलाधिकारी (ETV Bharat)

''एक स्थानीय गोताखोर ने 4 जिंदगी बचाई है. स्थानीय थाना अध्यक्ष (गंगा ब्रिज) ने भी एक व्यक्ति को बचाया है. बचाने के क्रम में एक व्यक्ति को सांप ने भी डंस लिया. जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं. यह एक प्राइवेट नाव थी, किसी कार्यक्रम के लिए सभी जा रहे थे.''- वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली

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