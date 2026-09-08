ETV Bharat / state

गंगा में 10 लोगों से भरी नाव पलटी, कई लोग डूबे

गंगा में 10 लोगों से भरी नाव पलटी ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार में गंगा नदी में एक और बड़ा हादसा सामने आया है. राघोपुर से दीघा (पटना) जा रही यात्रियों से भरी एक नाव महात्मा गांधी सेतु के समीप गंगा नदी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पलट गई. नाव पर 10 से अधिक लोग सवार थे. हादसे के तुरंत बाद कुछ यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर लापता लोगों की तलाश और राहत कार्य में जुटे हुए हैं.

गांधी सेतु के पाया नंबर 9 के पास हादसा

हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 10 तेरसिया गांव के समीप मंगलवार को एक भीषण नाव हादसा हो गया. तेरसिया दियारा इलाके से आ रही एक नाव बाढ़ के पानी के तेज बहाव के बीच बोल्डर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव पल भर में असंतुलित होकर गंगा नदी के गहरे पानी में पलट गई.

लापता लोगों को खोज करती टीम (ETV Bharat)

2 लोग हैं लापता

हादसे के समय नाव पर लगभग 10 लोग सवार थे, जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और डूब रहे लोगों में से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, स्थानीय चश्मदीदों के मुताबित 2 से 3 लोग नदी की तेज धार में लापता हैं और पानी में फंसे हुए हैं.