वैशाख पूर्णिमा: हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी
स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर सेवा भाव से जगह-जगह पर प्याऊ शरबत और ठंडे पर पदार्थ की व्यवस्था की.
Published : May 1, 2026 at 3:26 PM IST
अजमेर: वैशाख माह की पीपल पूर्णिमा पर तीर्थ नगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा. घाटों पर देशभर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पीपल पूर्णिमा पर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. साथ ही सरोवर की पूजा–अर्चना कर परिवार में खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की. पुरुषों की तुलना महिला श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रही. श्रद्धालुओं की सुवधिा के लिए पेयजल की व्यवस्था स्थानीय दुकानदारों और स्थानीयों ने की.
वैशाख की पीपल पूर्णिमा को पवित्र माना गया है. इस दिन अबूझ सावे हैं. वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में महास्नान के लिए तीर्थ यात्रियों की आवक बनी हुई है. पीपल पूर्णिमा पर पवित्र सरोवर में महास्नान का विशेष महत्व है. यही वजह है कि सरोवर के 52 घाट श्रद्धालुओं से आबाद है. तीर्थ पुरोहित हरि भाई पाराशर बताते हैं कि पूर्णिमा पर तीर्थ में स्नान करने से सभी मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है. वैशाख माह में दान, हवन, जप, भजन करने से कई गुना पुण्य मिलता है. उन्होंने बताया कि श्रद्धालु अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान भी कर रहे हैं. पितरों के लिए किए गए श्राद्ध कर्म से उन्हें सद्गति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली आती है. पंडित पाराशर ने बताया कि कई महिलाएं हर पूर्णिमा पर स्नान के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर में आती हैं.
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गर्मी और लू पर आस्था भारी: वैशाख माह में पंच तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है. एकादशी से पूर्णिमा तक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. शुक्रवार को वैशाख माह की पीपल पूर्णिमा पर देशभर से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. खास बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर सेवा भाव से जगह-जगह पर प्याऊ शरबत और ठंडे पर पदार्थ की व्यवस्था की. साथ ही श्रद्धालुओं को धूप से राहत देने के लिए कई जगह पर ग्रीन नेट लगाई गई. श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए प्रशासनिक इंतजाम भी लचर नजर आए. पुष्कर में ट्राफिक व्यवस्था भी चरमराती दिखी.
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पुरुषों से महिला श्रद्धालु अधिक: वैशाख पीपल पूर्णिमा के अवसर पर महिला श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक थी. घाटों पर ही नहीं ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर की गलियों में भी पुरुषों के मुकाबले महिला श्रद्धालु ही अधिक नजर आईं. महिला श्रद्धालुओं की भीड़ में चोरी की वारदातें होती नजर आई. श्रद्धालु महिलाओं ने दो महिलाओं को सोने का मांदलिया तोड़ते हुए पकड़ लिया. महिलाओं ने दोनों आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया और पिटाई लगा दी. भीड भाड़ होने के बावजूद पुलिसकर्मी नजर नहीं आए. महिलाओं ने अपने स्तर पर ही आरोपी महिलाओं से निपट लिया.