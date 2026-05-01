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वैशाख पूर्णिमा: हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी

आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु ( ETV Bharat Ajmer )