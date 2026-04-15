17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या, पितृ दोष से मुक्ति के लिए क्या करें...जानिए
हिंदू धर्म में अमावस्या का बड़ा महत्व है. वैशाख को भी बड़ा महत्व दिया गया है, इसलिए वैशाख अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है.
Published : April 15, 2026 at 10:44 AM IST
बीकानेर: हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन पितरों के तर्पण और पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. पितरों के प्रसन्न होने पर यश और वैभव मिलता है. सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इसी माह में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी. इस बार वैशाख अमावस्या इसी 17 अप्रैल को है.
बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल शुक्रवार को है. अमावस्या तिथि 16 अप्रैल की रात 08:11 बजे शुरू होगी और 17 अप्रैल की शाम 05:21 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को अमावस्या तिथि होगी. पंडित किराडू ने बताया कि अमावस्या पर सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना गया है. इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. कुंडली में काल सर्प दोष की शांति के लिए इस दिन योग्य पंडित से पूजा करवानी चाहिए. पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. गायों को हरी घास खिलाने के साथ उनकी देखभाल के लिए सामर्थ्यानुसार दान भी कर सकते हैं.
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इन कार्यों का रखें ध्यान: पंडित किराडू के अनुसार, अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हवन करना चाहिए. हवन में आहुति देकर इसे संपन्न करना चाहिए. घर पर सपरिवार पूजा करें. अपने पितरों का स्मरण करें. साथ ही कौवे, चिड़िया, श्वान और गायों को भोजन कराएं. माथे पर केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी विशेष फलदायी माना गया है.
बहते जल में तिल प्रवाहित करें: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि अमावस्या के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व है. अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्मकांड करने से महान पुण्य मिलता है. पितरों की शांति के लिए जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए. बहते जल में तिल प्रवाहित करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
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