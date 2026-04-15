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17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या, पितृ दोष से मुक्ति के लिए क्या करें...जानिए

बीकानेर: हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन पितरों के तर्पण और पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. पितरों के प्रसन्न होने पर यश और वैभव मिलता है. सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इसी माह में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी. इस बार वैशाख अमावस्या इसी 17 अप्रैल को है.

बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल शुक्रवार को है. अमावस्या तिथि 16 अप्रैल की रात 08:11 बजे शुरू होगी और 17 अप्रैल की शाम 05:21 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को अमावस्या तिथि होगी. पंडित किराडू ने बताया कि अमावस्या पर सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना गया है. इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. कुंडली में काल सर्प दोष की शांति के लिए इस दिन योग्य पंडित से पूजा करवानी चाहिए. पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. गायों को हरी घास खिलाने के साथ उनकी देखभाल के लिए सामर्थ्यानुसार दान भी कर सकते हैं.

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