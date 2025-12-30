Vaikuntha Ekadashi : साल में 2 घंटे खुलता है वैकुंठ द्वार, तिरुपति बालाजी मंदिर की परंपराओं का होता है निर्वहन
तीर्थ नगरी पुष्कर में वैकुंठ एकादशी पर भगवान रमा वैकुंठ के साथ द्वार में जाने की भक्तों में रही होड़. जानिए और क्या है खास...
Published : December 30, 2025 at 3:32 PM IST
अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में स्थित 100 बरस प्राचीन भगवान रमा वैकुंठ नाथ के मंदिर में वैकुंठ एकादशी के दिन साल में 2 घंटे के लिए द्वार खोला गया. भगवान रमा वैकुंठ नाथ का नयनाभिराम श्रृंगार कर उनकी सवारी वैकुंठ द्वार से निकाली गई. खास बात यह है कि वर्ष में केवल दो घंटे खुलने वाले वैकुंठ द्वार से आने और जाने की श्रद्धालुओं में होड़ लगी रही. पुष्कर में श्री रमा वैकुंठ का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ है. यहां तिरुपति बालाजी मंदिर में होने वाली परंपराओं का ही निर्वाहन होता है.
भगवान के मंदिर के पुजारी और सेवक भी दक्षिण भारतीय हैं. दक्षिण भारतीय पूजा पद्धति से मंदिर में सेवा पूजा करते हैं और पारंपरिक उत्सव मनाते हैं. सोमवार को वैकुंठ एकादशी के अवसर पर पुष्कर के 100 साल पुरानी श्री रमा वैकुंठ नाथ मंदिर में 10 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ है. 100 साल से मंदिर परंपरा के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन 2 घंटे के लिए खोला गया. श्री रमा वैकुंठ मंदिर को नए रंगजी के मंदिर से भी लोग जानते हैं.
मंदिर में प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि श्री रमा वैकुंठ मंदिर में वैकुंठ एकादशी का महोत्सव शुरू हुआ है. वैकुंठ एकादशी का विशेष महत्व है. मंदिर में एकादशी का महोत्सव 10 दिन तक होगा. रामावत ने बताया कि मंदिर में वैकुंठ द्वार है, जो पूरे वर्ष में केवल वैकुंठ एकादशी के दिन 2 घंटे के लिए खोला जाता है. मंदिर में विराजमान भगवान भी वैकुंठ द्वार से बाहर आते हैं और मंदिर परिसर में भ्रमण के बाद भगवान इस वैकुंठ द्वार से वापस मंदिर के गर्भ गृह में पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि भगवान के भक्त भी भगवान की सवारी के साथ वैकुंठ द्वार से भीतर जाते हैं.
पढ़ें : नए साल पर खाटूश्याम जी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 72 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट
10 दिन चलेगा वैकुंठ महोत्सव : प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि वैकुंठ एकादशी से अगले 10 दिन तक वैकुंठ महोत्सव मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा. महोत्सव के प्रत्येक दिन शाम 5 बजे भगवान वैकुंठ नाथ की सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी. 10वें दिन गोदंबा जी की सवारी पुष्कर राज (सरोवर) के घाट पर जाएगी, जहां अभिषेक, आरती होगी. वहीं, भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा. उसी दिन शाम को मंदिर प्रांगण में आतिशबाजी होगी और उत्सव का समापन होगा.