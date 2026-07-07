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जंगल में नहीं मिल रहे औषधीय पौधे, बिचौलिए हर्बल पौधों को पहुंचा रहे नुकसान, कांकेर में वैद्यों का दर्द

सम्मेलन के दौरान विभिन्न ग्रामों से आए वैद्यों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, जड़ी-बूटियों की पहचान, संग्रहण, संरक्षण और उपचार संबंधी अपने अनुभव साझा किए.

कांकेर: छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के तत्वावधान में सिंगारभाट स्थित नीलामी कक्ष, काष्ठागार डिपो में जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में जिले के तीनों वनमंडलों के अंतर्गत आने वाले सातों विकासखंडों से बड़ी संख्या में पारंपरिक वैद्यों ने हिस्सा लिया.

कार्यक्रम में आना मुश्किल था, घर में कई मरीज पहुंचे थे लेकिन फिर भी आना पड़ा. पहले जब जंगल जाते थे तो औषधीय पौधे सुगंध से ही पता चल जाते थे लेकिन अब उन पौधों के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बिचौलिए पहले से ही जंगल पहुंचकर बिना पके ही ऐसे पौधों को तोड़ देते हैं, ऐसे पौधों को दोबारा लगाना भी आसान नहीं होता-दशरथ नेताम, वैध, धमतरी

वैद्यों के कारण छत्तीसगढ़ बना हर्बल स्टेट

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि पारंपरिक वैद्य समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. वे न केवल लोगों का उपचार करते हैं, बल्कि औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को "हर्बल स्टेट" के रूप में स्थापित करने में वैद्यों का योगदान महत्वपूर्ण है. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वैद्यों से पंजीयन कराने, औषधीय पौधों के माध्यम से आय बढ़ाने और शासन की योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया.

जड़ी बूटियों के उपयोग पर चर्चा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास मरकाम ने स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करने, औषधीय उद्यानों की स्थापना तथा दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण पर विशेष बल दिया. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 1300 पारंपरिक वैद्यों का पंजीयन किया जा चुका है. इस अवसर पर उन्होंने पद्मश्री सम्मानित पारंपरिक वैद्य हेमचंद मांझी का उल्लेख करते हुए वैद्यों से अपने पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित रखने और समाजहित में सेवा जारी रखने का आह्वान किया.

औषधीय उद्यानों की स्थापना दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण पर जोर (ETV Bharat Chhattisgarh)

वैद्यों को शासन से मिलेगी सुविधाएं

बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे ए सी एस राव ने बताया कि पंजीकृत वैद्यों के लिए जड़ी-बूटियां पीसने, चूर्ण और तरल औषधियां तैयार करने के लिए मशीनों की व्यवस्था की जाएगी. इच्छुक वैद्य अपने क्षेत्र में इन मशीनों की स्थापना कर सकेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल हर्बल गार्डन और दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए शासन की ओर से प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

