वैभव सूर्यवंशी जैसा ही तूफानी अंदाज! अब बिहार अंडर-16 में धमाल मचाने आ रहा उनका ये खास दोस्त
वैभव सूर्यवंशी के दोस्त अयान राज का चयन बिहार अंडर-16 टीम में हुआ है. वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में माहिर हैं. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 28, 2026 at 5:23 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के एक और होनहार क्रिकेटर ने अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शहर के सातपुरा नीम चौक मोहल्ले के रहने वाले अयान राज का चयन बिहार की अंडर-16 क्रिकेट टीम में हुआ है. बेटे की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है.
बिहार अंडर-16 टीम में अयान राज का चयन
पिता दिनेश कुमार ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका सपना है कि अयान एक दिन देश के लिए क्रिकेट खेले. अयान राज की क्रिकेट से दोस्ती बेहद छोटी उम्र में ही हो गई थी. उन्होंने महज तीन साल की उम्र में पहली बार बल्ला थामा था.
बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में माहिर
चार-पांच साल की उम्र से ही नियमित रूप से क्रिकेट खेलने लगे. आज क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. अयान बताते हैं, "उन्हें क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है और अब क्रिकेट ही उनकी जिंदगी बन गई है."
अयान दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. इसके साथ ही वह ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. जिला स्तर की कई प्रतियोगिताओं में वह अपने शानदार प्रदर्शन से पहचान बना चुके हैं. इन प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई रिकॉर्ड भी कायम किए हैं. लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन का ही नतीजा है कि अब उन्हें बिहार की अंडर-16 टीम में जगह मिली है.
वैभव सूर्यवंशी के साथ खेल चुके हैं क्रिकेट
अयान राज का बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से खास रिश्ता है. दोनों दोस्त होने के साथ रिश्तेदार भी हैं. अयान बताते हैं कि उनकी वैभव से अक्सर मुलाकात होती रहती है. दोनों एक साथ क्रिकेट खेल चुके हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते थे. वैभव के साथ खेलने और अभ्यास करने का अनुभव उनके लिए खास रहा है. अयान की बल्लेबाजी में भी वैभव सूर्यवंशी जैसी आक्रामकता देखने को मिलती है.
पिता बोले- सफर अभी बहुत लंबा है
अयान के पिता दिनेश कुमार बताते हैं कि बेटे ने बहुत छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. धीरे-धीरे उसकी दिलचस्पी जुनून में बदल गई. वह लगातार अभ्यास करता है और उसके कोच भी उसे बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं.
पिता कहते हैं कि अयान अच्छा खेल रहा है, लेकिन अभी उसका सफर बहुत लंबा है. क्रिकेट में आगे बढ़ना और देश के लिए खेलना आसान नहीं है. इसके लिए लगातार मेहनत और अनुशासन की जरूरत है.
"हमलोग चाहते हैं कि हमारा बेटा एक दिन देश के लिए खेले. यह इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. उसके कोच भी काफी मेहनत कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि वह आगे भी इसी तरह मेहनत करता रहेगा."- दिनेश कुमार, अयान के पिता
राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने को तैयार
फिलहाल बिहार अंडर-16 टीम में चयन अयान के क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. तीन साल की उम्र में खिलौने की तरह बल्ला थामने वाले अयान अब राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं. परिवार को उम्मीद है कि उनकी यह शुरुआत आगे चलकर बड़ी कामयाबी में बदलेगी.
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