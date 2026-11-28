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वैभव सूर्यवंशी जैसा ही तूफानी अंदाज! अब बिहार अंडर-16 में धमाल मचाने आ रहा उनका ये खास दोस्त

वैभव सूर्यवंशी के खास दोस्त ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के एक और होनहार क्रिकेटर ने अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शहर के सातपुरा नीम चौक मोहल्ले के रहने वाले अयान राज का चयन बिहार की अंडर-16 क्रिकेट टीम में हुआ है. बेटे की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है.

बिहार अंडर-16 टीम में अयान राज का चयन