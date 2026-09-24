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सेवा संकल्प बाइक यात्रा वडनगर से पहुंची देवास, पीएम मोदी ने राइडर्स से की वर्चुअली बातचीत

सेवा संकल्प बाइक यात्रा वडनगर से पहुंची देवास ( ETV Bharat )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वडनगर से वाराणसी के लिए निकाली गई सेवा संकल्प बाइक यात्रा में शामिल राइडर्स से अलग-अलग स्थानों से वर्चुअली संवाद किया. इस दौरान पुंजापुरा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में राइडर दीपेश गोटी ने प्रधानमंत्री मोदी से अब तक की अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया.

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देवास जिले के पुंजापुरा में सेवा संकल्प बाइक यात्रा के राइडर्स से वर्चुअली बातचीत की. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश के युवा भी गुजराती और मारवाड़ियों की तरह जहां जाएं, वहां व्यापार के अवसर खोजते रहें. बीजेपी के युवा मोर्चे की ये बाइक यात्रा गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही है. इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा योजना के 35.42 लाख हितग्राहियों के खाते में 212.57 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए.

देवास में मोहन यादव का संबोधन (ETV Bharat)

शाजापुर के निवासी दीपेश गोटी ने बताया, "यात्रा के दौरान अन्य राज्यों के युवाओं से दूसरी भाषाएं सीखने और उनकी संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला है. " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह अच्छी बात है, अब मध्य प्रदेश का भी मिजाज बदल रहा है. प्रदेश के युवा व्यापार और स्वरोजगार में रुचि दिखा रहे हैं. मध्य प्रदेश के युवा भी गुजराती और मारवाड़ियों की तरह जहां जाएं, वहां व्यापार के अवसर खोज रहे हैं."

सेवा संकल्प बाइक यात्रा के देवास पहुंचने पर मोहन यादव ने किया स्वागत (ETV Bharat)

वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर तक 35 हजार किलोमीटर से अधिक दूरी की बाइक सेवा यात्रा निकाली जा रही है. इसमें लगभग 17 हजार किलोमीटर की दूरी मध्य प्रदेश की धरती पर तय करेंगे. वाराणसी से वडनगर (गुजरात) के लिए रवाना हुई यात्रा में 250 बाइकों पर 500 सेवा यात्री शामिल हैं.

सेवा संकल्प बाइक यात्रा के राइडर्स ने किया पौधरोपण (ETV Bharat)

35 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में पहुंचे 212 करोड़

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 24 सितंबर को पुंजापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.42 लाख हितग्राहियों के खातों में 212.57 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की. कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा, "करणावत में पुलिस सहायता केंद्र को पुलिस थाना बनाया जाएगा. पुलिस जवानों के लिए आवास बनाए जाएंगे, साथ ही शासकीय गोदाम के लिए राशि दी जाएगी."