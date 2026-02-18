ETV Bharat / state

औरैया में वैक्सीनेशन के बाद बच्चों की बिगड़ी तबीयत, स्कूल कैंपस में डॉक्टरों ने संभाला मोर्चा

टीकाकरण के बाद पांच बच्चों की तबीयत बिगड़ी, स्कूल परिसर में मचा हड़कंप

विद्यालय में बच्चों की तबीयत बिगड़ी
विद्यालय में बच्चों की तबीयत बिगड़ी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 6:07 PM IST

औरैया: जिले के हरदू गांव स्थित कम्पोजिट विद्यालय में बुधवार को वैक्सीनेशन अभियान के दौरान पांच बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे स्कूल परिसर में अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही बेला थानाध्यक्ष गंगादास गौतम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी.

विद्यालय में टीकाकरण: थानाध्यक्ष गंगादास गौतम के अनुसार, स्वास्थ्य उपकेंद्र से एएनएम सरस्वती, आशा कार्यकर्ता सुगंधा, उपासना व नीलम एमआर (मीजल्स-रूबेला) वैक्सीन लेकर कम्पोजिट विद्यालय हरदू पहुंचे. टीम ने प्रधानाध्यापक अरुण कुमार यादव से कक्षा पांच तक के बच्चों को टीका लगाने की बात कही. टीकाकरण के लिए बच्चों को स्कूल में ही रोक लिया गया. उन्हें लंच के लिए घर जाने की अनुमति नहीं दी गई. इस बीच कुछ बच्चे घबरा गए और स्कूल की बाउंड्री फांदकर भागने लगे.

टीकाकरण से बच्चों की तबीयत बिगड़ी: विद्यालय में मौजूद करीब 22 बच्चों को टीका लगाया गया. टीकाकरण के बाद पांच बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही थाना बेला मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. कुछ ही देर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना के अधीक्षक डॉ. वीपी शाक्य और सीएचसी बेला के अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे. पांचों बच्चों को एंबुलेंस से सीएचसी बिधूना भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है.

थानाध्यक्ष गंगादास गौतम के अनुसार सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है. अब तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामला स्वास्थ्य संबंधी सामान्य प्रतिक्रिया का है या फिर किसी तरह की लापरवाही की गई है.

