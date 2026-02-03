ETV Bharat / state

गंगा की धारा बदलने से भूमि विवाद झेल रहे हैं हरिद्वार के कई गांवों के किसान, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

अवकाश कालीन न्यायमूर्ति की पीठ ने हरिद्वार डीएम को दिया निर्देश, ग्रामीणों की ओर से कृषि करने को लेकर दिए गए प्रत्यावेदनों पर निर्णय लें

NAINITAL HIGH COURT HEARING
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 3, 2026 at 5:20 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के कई ग्रामों से होकर बहने वाली गंगा नदी की धारा परिवर्तित होने के कारण उपजे सीमा विवाद के निर्धारण करने को दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाश कालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों की ओर से कृषि करने को लेकर दिए गए प्रत्यावेदनों पर छः सप्ताह के भीतर निर्णय लें, ताकि वे अपने कृषि कार्य कर सकें.

गंगा की धारा बदलने से उपजे विवाद पर सुनवाई: इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है. मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हरिद्वार के ग्राम रायपुर, रायघाटी, काबुलपुरी, भिक्कमपुर,जीतपुर व अन्य ग्रामों के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इनका कहना है कि उनके ग्रामों से होकर गंगा नदी बहती थी. लेकिन अब गंगा नदी की धारा परिवर्तित होने के कारण उनकी कृषि योग्य भूमि की सीमा बदल गयी है.

ग्रामीणों ने हाईकोर्ट से उनकी समस्या दूर करने का आग्रह किया: ग्राणीणों के अनुसार जिसके कारण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीमा विवाद खड़ा हो गया है. सीमा विवाद उत्पन्न होने कारण उतर प्रदेश वन प्रभाग उन्हें कृषि कार्य नहीं करने दे रहा है. इसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी है. याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई बार राजस्व विभाग को प्रत्यावेदन दिए गए, मगर कोई हल नहीं निकाला गया.

ग्रामीणों ने की ये मांग: ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर सीमा का निर्धारण किया जाये. सीमा निर्धारित करने के लिए पिलर लगाए जाएं, ताकि वे बे रोकटोक अपना कृषि कार्य कर सकें. कृषि कार्य करने के लिए पुलिस बल उनको मुहैया कराया जाए. उनके द्वारा पूर्व में दिए गए प्रत्यावेदनों पर शीघ्र सुनवाई करने के आदेश उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के राजस्व विभाग को दिए जाएं. उन्हें कृषि कार्य करने की अनुमति भी दी जाए.
