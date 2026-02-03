ETV Bharat / state

गंगा की धारा बदलने से भूमि विवाद झेल रहे हैं हरिद्वार के कई गांवों के किसान, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के कई ग्रामों से होकर बहने वाली गंगा नदी की धारा परिवर्तित होने के कारण उपजे सीमा विवाद के निर्धारण करने को दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाश कालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों की ओर से कृषि करने को लेकर दिए गए प्रत्यावेदनों पर छः सप्ताह के भीतर निर्णय लें, ताकि वे अपने कृषि कार्य कर सकें.

गंगा की धारा बदलने से उपजे विवाद पर सुनवाई: इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है. मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हरिद्वार के ग्राम रायपुर, रायघाटी, काबुलपुरी, भिक्कमपुर,जीतपुर व अन्य ग्रामों के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इनका कहना है कि उनके ग्रामों से होकर गंगा नदी बहती थी. लेकिन अब गंगा नदी की धारा परिवर्तित होने के कारण उनकी कृषि योग्य भूमि की सीमा बदल गयी है.