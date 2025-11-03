ETV Bharat / state

दिल्ली के अस्पतालों में वैकेंसी! सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 1,593 खाली पद, ये है लास्ट डेट

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. जानें इनके बारे में विस्तार से..

अस्पतालों में भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के खाली पद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 4:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मज़बूत करने के लिए सरकार ने अपने अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट के 1,593 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके लिए 10 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है.

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य, अस्पतालों में मिलने वाली प्रमुख स्पेशलिटी वाली स्वास्थ्य सेवाओं में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करना और रोगी देखभाल में सुधार करना है.

दरअसल, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एनेस्थीसिया, नेत्र विज्ञान, न्यूरोसर्जरी, बाल रोग, चिकित्सा, सर्जरी, रेडियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसी विभिन्न स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटीज़ में नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

डॉक्टरों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) या उससे संबद्ध अस्पतालों में आयोजित करने की तैयारी है. इस भर्ती अभियान को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. गिरीश त्यागी ने कहा कि डॉक्टरों के खाली पदों को भरने से डॉक्टरों के ऊपर वर्कलोड कम होगा और वे मरीजों को ज्यादा समय दे पाएंगे.

डॉक्टर गिरीश त्यागी, अध्यक्ष, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (ETV BHARAT)

मानसिक स्थिति पर पड़ता है असर: उन्होंने यह भी कहा, डॉक्टरों के साथ मरीजों के अटेंडेंट द्वारा हो रही मारपीट की घटनाओं में भी कमी आएगी. ये घटनाएं डॉक्टरों पर मरीजों का अधिक लोड होने के कारण ही होती हैं. उन्होंने बताया कि अभी दिल्ली के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों को नियम से कई घंटे अधिक काम करना पड़ रहा है, जिससे पेशेंट केयर और डॉक्टरों की भी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है. गौरतलब है कि जीबी पंत अस्पताल में हाल ही में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अधिक ड्यूटी आवर्स से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया था.

किस अस्पताल में डॉक्टरों के कितने पद खाली-

अस्पताल का नाम खाली पद
लोक नायक अस्पताल 242
जीटीबी अस्पताल 205
बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल 178
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल 162
बुराड़ी अस्पताल 122
संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल 86
मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज 85
जीबी पंत अस्पताल 84

सीनियर रेजिडेंट की भर्ती के लिए योग्यता: उम्मीदवार के पास एएमबीबीएस या बीडीएस के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित सुपरस्पेशलिटी या फीडर शाखा में पीजी डिग्री या डिप्लोमा या एनएमसी व डेंटल काउंसिल के दिशानिर्देशों के अनुसार योग्यता होनी चाहिए. साथ ही दिल्ली मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण और पंजीकरण की रसीद होनी चाहिए. काउंसिलऔर डेंटल काउंसिल में पीजी डिग्री धारक होना अनिवार्य है.

सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों भरे जाएंगे ये खाली पद
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों भरे जाएंगे ये खाली पद (ETV BHARAT)

आयु सीमा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि को पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी.

वेतन और आवेदन शुल्क: 7वें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 प्रति माह) और अन्य सामान्य भत्ते, नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य होंगे. अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों से 1000 रुपये का शुल्क 'डिमांड ड्राफ्ट' के रूप में लिया जाएगा, जो उनके पक्ष में जारी किया जाएगा. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग आवेदकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है. उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा.

चयन का तरीका: जारी आदेश के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जो एमएएमसी या उसके संबद्ध अस्पतालों में आयोजित किया जा सकता है. इंटरव्यू की तारीख केवल वेबसाइट https://mamc.delhi.gov.in के माध्यम से सूचित की जाएगी. इंटरव्यू की तिथि के बारे में उम्मीदवारों को अलग से सूचना नहीं दी जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट https://mamc.delhi.gov.in देखकर अपडेट लें. इंटरव्यू संभवतः नवंबर 2025 के दूसरे पखवाड़े से शुरू होंगे.

इनको मिलेगी मानदंड में छूट: रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया आदि जैसे विशेषज्ञता क्षेत्रों में जहां निरंतर कमी है या जिन विशेषज्ञता क्षेत्रों में कोई नया उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, उन उम्मीदवारों को भी साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. या जिन्होंने 3 वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी पूरी कर ली है, लेकिन सीनियर रेजीडेंसी के रूप में सेवा करने के इच्छुक हैं.

  1. नए उम्मीदवारों और अन्य उम्मीदवारों (जिन्होंने पहले ही 03 वर्ष की रेजीडेंसी पूरी कर ली है) के लिए अलग-अलग मेरिट सूचियां तैयार की जाएंगी.
  2. सबसे पहले, सीनियर रेजीडेंसी के रूप में नियुक्तियों के लिए नए उम्मीदवारों के नामों वाली सूची समाप्त कर दी जाएगी और उसके बाद ही दूसरी सूची का उपयोग किया जाएगा.
  3. इसके अलावा, दूसरी सूची से सभी सीनियर रेजीडेंसी नियुक्तियाँ एक वर्ष के लिए होंगी.

नियम एवं शर्तें: नियुक्ति किसी भी पक्ष, अर्थात् नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, बिना कोई कारण बताए, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है. हालांकि, नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति अवधि के वेतन और भत्तों के बराबर राशि का भुगतान करके निर्धारित अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले सेवाओं को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

