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परीक्षा रद्द होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली, जिला से सचिवालय तक कामकाज हुआ बाधित!

रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद का असर अब केवल अभ्यर्थियों के भविष्य तक सीमित नहीं रह गया है. परीक्षा रद्द होने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली हो गए हैं। इसका सीधा असर जिलों से लेकर प्रखंड, अंचल और सचिवालय तक के सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है.

वहीं दूसरी तरफ नए डीएसपी बने से लेकर कई के सपने टूट कर बिखर गए. सरकार में एक तरफ अधिकारियों की कमी से कई जगह दोहरी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया है, तो दूसरी ओर जिन युवाओं ने चयन के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली थी, उनके सामने अचानक भविष्य का संकट खड़ा हो गया है.

परीक्षाएं रद्द, दर्जनों पद हुए रिक्त

झारखंड सरकार ने JSSC की CGL परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले चुकी है. JSSC CGL और TDPL के माध्यम से हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया. इस फैसले का सबसे सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिन्हें CGL परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी. JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से अलग-अलग सरकारी विभागों में करीब 1975 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. इनमें कई तरह के पद शामिल हैं.

यानी सरकार का फैसला केवल एक विभाग या एक पद पर लागू नहीं हुआ, बल्कि CGL के जरिए चयनित अलग-अलग पदों पर असर पड़ा है. इन पदों में मुख्य रूप से, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जैसे पद शामिल हैं. इन पदों पर CGL परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और कई लोग नौकरी भी कर रहे थे.

207 डिप्टी कलेक्टर और 35 डीएसपी के पद खाली

सरकार से मिले आकड़ों के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा में कुल 1450 पद स्वीकृत हैं. इनमें 342 पद परीक्षा रद्द होने के कारण खाली हो गए हैं. 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जरिए डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित 207 अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में नौकरी ज्वाइन की थी. नियुक्ति के बाद इन अधिकारियों को प्रशासनिक कामकाज की ट्रेनिंग के लिए एटीआई भेजा गया था.

मार्च 2026 में उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग जिलों में भेजा गया. कई जिलों में उपायुक्तों ने प्रशासनिक जरूरत के अनुसार इन अधिकारियों को प्रखंड और अंचल स्तर की जिम्मेदारियां भी दे दी थीं. यानी जिन अधिकारियों ने सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर काम शुरू कर दिया था, उनके सामने अब परीक्षा रद्द होने के बाद नौकरी का संकट खड़ा हो गया है.

डीएसपी ट्रेनिंग पूरी कर पदस्थापन की तैयारी में थे, तभी टूटा सपना

सबसे ज्यादा भावनात्मक असर उन चयनित डीएसपी पर पड़ा है, जो लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बाद चयनित हुए. चयन के बाद 35 की ट्रेनिंग शुरू हुई और अब वे फील्ड में पदस्थापन की तैयारी में थे. उन्हें लग रहा था कि वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और अब वे पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे लेकिन परीक्षा रद्द होने के फैसले ने एक झटके में उनकी पूरी तस्वीर बदल दी. जिन युवाओं ने ट्रेनिंग पूरी की, सरकारी सेवा में योगदान दिया और पदस्थापन का इंतजार किया, उन्हें अब अपनी नौकरी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है.

कई परिवारों के लिए यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है. चयन के बाद परिवार ने भविष्य की योजनाएं बनाईं, आर्थिक स्थिति को स्थिर मान लिया और युवाओं ने अपने करियर की दिशा तय कर ली थी. अब अचानक नौकरी पर ही संकट खड़ा होने से उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं.

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 335 पदों पर चयनित अभ्यर्थी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, इनमें सबसे अधिक 205 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं. पदवार देखें तो डीएसपी के 35, डिप्टी कलेक्टर के 205, फाइनेंस सेवा के 54, एजुकेशन सर्विस के 9, जेल सर्विस के 2, होम कमांडेंट के 1, प्रोबेशन सर्विस के 5, लेबर सर्विस के 13, कोऑपरेटिव सर्विस के 8 और एक्साइज के 3 पद शामिल हैं.

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