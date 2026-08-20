परीक्षा रद्द होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली, जिला से सचिवालय तक कामकाज हुआ बाधित!
झारखंड में परीक्षाओं के रद्द होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली हो गये. जिससे सरकारी काम में बाधा आ रही है.
Published : August 20, 2026 at 4:34 PM IST
रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद का असर अब केवल अभ्यर्थियों के भविष्य तक सीमित नहीं रह गया है. परीक्षा रद्द होने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली हो गए हैं। इसका सीधा असर जिलों से लेकर प्रखंड, अंचल और सचिवालय तक के सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है.
वहीं दूसरी तरफ नए डीएसपी बने से लेकर कई के सपने टूट कर बिखर गए. सरकार में एक तरफ अधिकारियों की कमी से कई जगह दोहरी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया है, तो दूसरी ओर जिन युवाओं ने चयन के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली थी, उनके सामने अचानक भविष्य का संकट खड़ा हो गया है.
परीक्षाएं रद्द, दर्जनों पद हुए रिक्त
झारखंड सरकार ने JSSC की CGL परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले चुकी है. JSSC CGL और TDPL के माध्यम से हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया. इस फैसले का सबसे सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिन्हें CGL परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी. JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से अलग-अलग सरकारी विभागों में करीब 1975 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. इनमें कई तरह के पद शामिल हैं.
यानी सरकार का फैसला केवल एक विभाग या एक पद पर लागू नहीं हुआ, बल्कि CGL के जरिए चयनित अलग-अलग पदों पर असर पड़ा है. इन पदों में मुख्य रूप से, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जैसे पद शामिल हैं. इन पदों पर CGL परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और कई लोग नौकरी भी कर रहे थे.
207 डिप्टी कलेक्टर और 35 डीएसपी के पद खाली
सरकार से मिले आकड़ों के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा में कुल 1450 पद स्वीकृत हैं. इनमें 342 पद परीक्षा रद्द होने के कारण खाली हो गए हैं. 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जरिए डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित 207 अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में नौकरी ज्वाइन की थी. नियुक्ति के बाद इन अधिकारियों को प्रशासनिक कामकाज की ट्रेनिंग के लिए एटीआई भेजा गया था.
मार्च 2026 में उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग जिलों में भेजा गया. कई जिलों में उपायुक्तों ने प्रशासनिक जरूरत के अनुसार इन अधिकारियों को प्रखंड और अंचल स्तर की जिम्मेदारियां भी दे दी थीं. यानी जिन अधिकारियों ने सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर काम शुरू कर दिया था, उनके सामने अब परीक्षा रद्द होने के बाद नौकरी का संकट खड़ा हो गया है.
डीएसपी ट्रेनिंग पूरी कर पदस्थापन की तैयारी में थे, तभी टूटा सपना
सबसे ज्यादा भावनात्मक असर उन चयनित डीएसपी पर पड़ा है, जो लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बाद चयनित हुए. चयन के बाद 35 की ट्रेनिंग शुरू हुई और अब वे फील्ड में पदस्थापन की तैयारी में थे. उन्हें लग रहा था कि वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और अब वे पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे लेकिन परीक्षा रद्द होने के फैसले ने एक झटके में उनकी पूरी तस्वीर बदल दी. जिन युवाओं ने ट्रेनिंग पूरी की, सरकारी सेवा में योगदान दिया और पदस्थापन का इंतजार किया, उन्हें अब अपनी नौकरी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है.
कई परिवारों के लिए यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है. चयन के बाद परिवार ने भविष्य की योजनाएं बनाईं, आर्थिक स्थिति को स्थिर मान लिया और युवाओं ने अपने करियर की दिशा तय कर ली थी. अब अचानक नौकरी पर ही संकट खड़ा होने से उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 335 पदों पर चयनित अभ्यर्थी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, इनमें सबसे अधिक 205 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं. पदवार देखें तो डीएसपी के 35, डिप्टी कलेक्टर के 205, फाइनेंस सेवा के 54, एजुकेशन सर्विस के 9, जेल सर्विस के 2, होम कमांडेंट के 1, प्रोबेशन सर्विस के 5, लेबर सर्विस के 13, कोऑपरेटिव सर्विस के 8 और एक्साइज के 3 पद शामिल हैं.
बड़ा सवाल, नियुक्ति का क्या होगा
सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जिस परीक्षा के आधार पर इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उसके रद्द होने के बाद उनकी नियुक्ति का क्या होगा. यदि परीक्षा का परिणाम और उससे जुड़ी चयन प्रक्रिया ही निरस्त मानी जाती है, तो नियुक्ति की वैधता भी सवालों के घेरे में आ सकती है. इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता उन अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा पास की और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी की उम्मीद में थे. परीक्षा रद्द होने के बाद अब उनके सामने नौकरी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है.
सचिवालय में भी कर्मचारियों की कमी
परीक्षा रद्द होने से मैनपावर में भी भारी कमी हो गई है. संकट केवल जिलों और प्रखंडों तक सीमित नहीं है. सचिवालय में भी कर्मचारियों की कमी हो गई है. जेएसएससी-सीजीएल के जरिए 1932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. इनमें से 1927 को नियुक्ति पत्र दिया गया था.
इन नियुक्तियों से सरकार के विभिन्न विभागों को बड़ी संख्या में कर्मचारी मिले थे. इनमें 847 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, 178 अंचल निरीक्षक और चार प्लानिंग असिस्टेंट शामिल थे.
सिर्फ 847 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और 288 कनीय सचिवालय सहायकों को मिलाकर 1135 कर्मचारी सचिवालय की व्यवस्था में जुड़े थे. इनके हटाने का असर फाइलों के निपटारे और विभागीय कामकाज पर पड़ रहा है. अधिकारियों तक फाइल पहुंचने और एक स्तर से दूसरे स्तर तक फाइलों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है.
एक परीक्षा का विवाद, असर पूरी सरकारी व्यवस्था पर
प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद की शुरुआत अभ्यर्थियों के भविष्य और परीक्षा की निष्पक्षता के सवाल से हुई थी. अब इसका असर सरकारी व्यवस्था की कार्यक्षमता पर भी दिखाई देने लगा है. एक तरफ हजारों अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने प्रशासनिक पदों को भरने और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की चुनौती है. कहीं अधिकारी नहीं हैं, तो कहीं एक अधिकारी को दो पदों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने चयन के बाद प्रशिक्षण लिया, योगदान दिया और सरकारी व्यवस्था में काम शुरू कर दिया, उनके भविष्य का क्या होगा. खासकर डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पर चयनित युवाओं के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है. वर्षों की मेहनत के बाद मिली नौकरी और उसके बाद शुरू हुई ट्रेनिंग के बीच अचानक परीक्षा रद्द होने से उनके सामने करियर का संकट खड़ा हो गया है.
वहीं अब सरकार के सामने भी दोहरी चुनौती है एक ओर परीक्षा विवाद का निष्पक्ष और कानूनी समाधान निकालना. वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था में पैदा हुई रिक्तियों को भरना, क्योंकि परीक्षा रद्द का फैसला केवल अभ्यर्थियों के भविष्य को नहीं, बल्कि राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी की रफ्तार को भी प्रभावित कर रहा है.
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