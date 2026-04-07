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लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की जल्द होगी घोषणा, महिला आयोग सहित अन्य आयोग में भी होगी नियुक्ति!

झारखंड में खाली पड़े निगम- बोर्ड और आयोगों के पदों को जल्द भर दिया जाएगा. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 5:25 PM IST

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रांची: राज्य में लंबे समय से खाली पड़े बोर्ड-निगम और आयोगों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम से लौटने के बाद सूचना आयुक्त और लोकायुक्त के नामों की घोषणा कर दी जाएगी. पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में इन पदों के लिए जिन नामों पर सहमति बनी, उन्हें लोकभवन भेज दिया गया है. अब राज्यपाल की सहमति का इंतजार है.

सूचना आयोग में सुनवाई ठप, 5000 से ज्यादा अपील लंबित

8 मई 2020 को तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद राज्य सूचना आयोग में सुनवाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. इस वजह से आयोग में पांच हजार से अधिक अपीलें लंबित हैं.

बीजेपी और कांग्रेस नेता का बयान (ETV Bharat)

लोकायुक्त पद भी 2021 से खाली

तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय का कार्यकाल फरवरी 2022 तक था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी असामयिक निधन 29 जून 2021 को दिल्ली एम्स में हो गया था. उनके निधन के बाद से राज्य में लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है. नियुक्ति के बाद दोनों संस्थाओं में कामकाज फिर से गुलजार होने की उम्मीद है.

राज्य सरकार की उदासीनता के कारण संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से लटकी हुई है. इसी वजह से कई आयोगों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है. हर बार इन पदों पर नियुक्ति के लिए लोगों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद ही लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया अब सुलझती दिख रही है. महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं लंबे समय से बिना अध्यक्ष और सदस्यों के पड़ी हुई हैं.

बीजेपी का हमला

प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नगर निगम चुनाव हो या लोकायुक्त-सूचना आयुक्त की नियुक्ति—जब तक हाईकोर्ट के कड़े निर्देश नहीं आते, तब तक राज्य सरकार की नींद नहीं खुलती. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि महिला आयोग के अलावा बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्य का पद भी खाली है. अन्य कई आयोगों की भी यही स्थिति है.

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आयोगों के गठन को लेकर भाजपा को चिंतित होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, “सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद महिला आयोग का भी गठन किया जाएगा. भाजपा जनता को महंगाई और गैस की किल्लत जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान देती रहती है.”

40 से ज्यादा पद खाली

राज्य में बोर्ड-निगम और आयोगों में कुल 40 से ज्यादा पद अभी खाली पड़े हैं. सरकार अगर गंभीरता से कवायद शुरू करे तो महिला आयोग, झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग, खान पर्षद (हजारीबाग), रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, जेरेडा, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड आदि संस्थाओं के खाली पदों को भरा जा सकता है.

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