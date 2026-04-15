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स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में बंपर वैकेंसी, अंतिम तारीख नजदीक तुरंत कीजिए आवेदन

बस्तर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय यानी सेजेस और आंगनबाड़ी में भर्तियां निकली हैं.जानिए भर्ती के लिए जरुरी नियम और शर्त क्या हैं.

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स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में बंपर वैकेंसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
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जगदलपुर : आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकीय समेत गैर शिक्षिकीय पदों पर भर्ती ली जाएगी.इसके लिए आवेदन 27 अप्रैल 2026 शाम 5.30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं. बस्तर संभाग के ब्लॉक में सहायक शिक्षक (विज्ञान, कला) और व्याख्याता (अंग्रेजी) सहित अन्य पदों पर 134 रिक्तियों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं. संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर, B.Ed / D.El.Ed, और TET योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर निकली है भर्ती

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, चपरासी और चौकीदार पदों के लिए वैकेंसी निकली है.अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है. शिक्षकों के लिए TET पास होना अनिवार्य है.साथ ही साथ संबंधित विषय में स्नातक या स्नाकोत्तर होना आवश्यक है.आईए आपको बताते हैं कि बस्तर में किन जगहों के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा पदों पर भर्तियां निकली है.

  • बस्तर
  • दरभा
  • लोहण्डीगुड़ा
  • तोकापाल
  • करपावण्ड
  • किलेपाल
  • धरमपुरा
  • नानगुर
  • भानपुरी
  • बकावण्ड
  • माड़पाल
  • बड़ेचकवा
  • मांझीगुड़ा चिंगपाल
  • अलनार
  • करंजी
  • करीतगांव
  • बास्तानार

आवेदन का प्रारुप और पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें-

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की भर्ती से जुड़ी जानकारी

कहां भेजे आवेदन ?

जिन भी अभ्यर्थियों को संविदा पदों के लिए आवेदन भरने हैं उन्हें विज्ञापन में दिए गए योग्यता के अनुसार सारी शर्तें पूरी करनी होगी. आवेदन को निर्धारित प्रारुप में भरकर जिलाशिक्षाधिकारी, जिला-बस्तर, जगदलपुर,हाता मैदान के सामने,रेनबो होटल गली जगदलपुर पिन 494001 के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं.अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे.

महिला एवं बाल विकास विभाग में वैकेंसी

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जगदलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत नेतानार के रंधारीरास केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक पद और ग्राम पंचायत माड़पाल के दीवानपारा केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाना है. इच्छुक महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए 27 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपना आवेदन और अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल सीधे कार्यालय में जमा कर सकती हैं.अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://aww.e-bharti.in/ पर जाकर रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी ले सकते हैं.

क्या है नियम और शर्ते

पात्रता मानदंडों के अनुसार, इन पदों के लिए केवल वे महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी जिनकी आयु 18 से 44 वर्ष के बीच है और जो उसी ग्राम की स्थायी निवासी हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है. शैक्षणिक योग्यता के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि सहायिका पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण रखी गई है. चयन प्रक्रिया में विधवा, परित्यक्ता और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता और अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान है.

आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि की पुष्टि के लिए अंकसूची, सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्र जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज स्व-प्रमाणित कर अवश्य संलग्न करें. ये भर्ती पूरी तरह से मानवसेवी आधार पर होगी, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बच्चों और महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है.

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