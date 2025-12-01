ETV Bharat / state

मिशन वात्सल्य योजना के तहत वैकेंसी, शासकीय बाल देखरेख संस्था के लिए मंगवाए गए आवेदन

दुर्ग जिले के शासकीय बाल देखरेख संस्था के लिए संविदा पदों पर भर्ती निकाली गई है. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है.

मिशन वात्सल्य योजना के तहत वैकेंसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 2:42 PM IST

दुर्ग : मिशन वात्सल्य योजना के तहत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के लिए संविदा पदों पर भर्ती निकली है. ये भर्तियां भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हो रही है.संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन 15 दिसंबर 2025 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवाए गए हैं.

रिक्त पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण

  • स्टोर कीपर सह लेखापाल- 1
  • हाउस फादर/हाउस मदर -1
  • पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक-3
  • एजुकेटर -1
  • कला एवं काफ्ट सह संगीत शिक्षक-2
  • रसोईया -3
  • सहायक सह रात्रि चौकीदार -3
  • पदों की संख्‍या : कुल 13 पद
शासकीय बाल देखरेख संस्था में नौकरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
शासकीय बाल देखरेख संस्था में नौकरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपरोक्त दिए पदों पर आवेदन करने के इच्‍छुक उम्‍मीदवार जो निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता एवं अन्‍य अहर्ताओं की पूर्ति करते हों, वे अंतिम तिथि तक विभाग को आवेदन प्रस्‍तुत कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास विभाग भर्ती के संबंध में अन्‍य जानकारी आप नीचे प्रारूप में देख सकते हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत वैकेंसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभाग का नाम : छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास विभाग

वेतनमान : ₹ 7944-18536

आधिकारिक वेबसाइट : https://durg.gov.in/

शैक्षणिक योग्‍यता : 5वीं/हाईस्कूल/ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन

आयु सीमा : 21 से 40 वर्ष के बीच

आवेदन प्रक्रिया: उपरोक्त दिए सभी अहर्ताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए स्वीकार्य होंगे. दिए गए फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म भरकर मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेजों को सत्यापित फोटोकॉपी दिए गए पते जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर, दुर्ग पर 15 दिसंबर से पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं.

