स्वास्थ्य विभाग और ITI केंद्रों में वैकेंसी, वॉक इन इंटरव्यू से होगा चयन

इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वयं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धमतरी (छ.ग.) में पद के मुताबिक निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं. स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.

स्वयं उपस्थित होकर देने होंगे आवेदन आवेदन : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की स्वीकृत आर. ओ. पी. में स्वीकृत मानव संसाधन (कार्यक्रम प्रबंधन एवं सेवा प्रदाता) की संविदा भर्ती किए जाने के संबंध में अनुमति दी गई हैं. मानव संसाधन नीति 2018 में दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला धमतरी (छ०ग०) के रिक्त संविदा पदों की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू के तहत भर्ती प्रक्रिया रखी गई है.

धमतरी : धमतरी स्वास्थ्य विभाग में अंतर्गत रिक्त संविदा पदों की भर्ती के लिए दिनांक 15.12.2025, 17.12.2025, 22.12.2025, 24.12.2025, 29.12.2025, 02.01.2026, 05.01.2026, 07.01.2026 एवं 09.01.2026 को अलग-अलग पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है. ये इंटरव्यू सुबह 9 बजे कार्यालय सीएमएचओ जिला धमतरी में आयोजित किया गया है. वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में सारी जानकारी धमतरी जिले की वेबसाइट www.dhamtari.gov.in या सीएमएचओ ऑफिस के सूचना पटल पर देखी जा सकती है.

ITI प्रशिक्षण केंद्र के लिए वैकेंसी : धमतरी के आईटीआई प्रशिक्षण केंद्रों में गेस्ट लेक्चरर पदों समेत नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए वैकेंसी निकली है. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों, विषयों के प्रशिक्षण का काम पूरा कराने के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी,संविदा प्रशिक्षण अधिकारी ,मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के गेस्ट लेक्चरर के लिए आवदेन दिनांक 10.12.2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा. आवेदन पत्र प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरूद, जिला धमतरी के नाम से जमा लिए जाएंगे.

किन पदों के लिए निकली वैकेंसी

ड्रैफ्ट्समैन सिविल – 02

कोपा – 03

स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिंदी) – 01

सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) -01

वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस – 01

सिविल टेक्नोलॉजी 01

वेल्डर – 01

पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता

ड्रैफ्ट्समैन सिविल : मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

कोपा : मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो,अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण या डीओई (डीओईएसीसी) से ए स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बीसीए / पीजीडीसीए.

स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट : किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण,किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्र लेखन (शार्टहैण्ड) मुद्र लेखन परिषद् से पास

(क) शीघ्र लेखक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी) के लिये शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में हिन्दी 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).

सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल : मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस : मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परोक्षा उत्तीर्ण हो।अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय

सिविल टेक्नोलॉजी : मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कस्टम डिजाईन एवं ड्रेस / गारमेंट टेक्नालॉजी इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

आवेदन की अंतिम तिथि – 10-12-2025

आयु सीमा-01.01.2025 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए.

