छत्तीसगढ़ में अलग-अलग पदों के लिए वैकेंसी, बाल संरक्षण अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका जैसे पद

शैक्षणिक योग्यता जानिए: 3 कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, कम्प्यूटर का ज्ञान, पीजीडीसीए या डीसीए, कौशल विकास योजना के तहत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है. साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में जिले के स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी. अभ्यर्थी को हिन्दी, गोंडी और हल्बी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बेमेतरा में मिशन वात्सल्य योजना, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, बाल विकास परियोजना के तहत कई भर्तियां निकली हैं. इनमें बाल संरक्षण अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका जैसे पद हैं.

जरूरी तारीख: वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 4 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में आयोजित किया जावेगा. आवेदन पंजीयन का समय 10 से दोपहर 12 बजे तक, दस्तावेज सत्यापन का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक है. इसके बाद साक्षात्कार (इंटरव्यू) का समय दोपहर 2 बजे से 5.30 बजे तक तय है. www.dantewada.gov.in और कार्यालय के सूचना पटल पर अधिक जानकारी है.

2. दंतेवाड़ा में जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए भर्ती: कार्यालय महिला बाल विकास विभाग से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर की संविदा पदों पर भर्ती होगी.

आवेदन कहां भेजना है?: आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 है. अपना आवेदन इस पते पर भेजना होगा- जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, दंतेवाड़ा. अधिक जानकारी के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, दंतेवाड़ा से संपर्क किया जा सकता है.

3. बेमेतरा में आंगनबाड़ी सहायिका पद: जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती होनी है. नवीन स्वीकृत पद और रिक्त पद पर निर्देश एवं मानदंडों के अनुसार नियुक्ति होगी. विकासखण्ड बेरला के ग्राम बेरलाकला आंगनबाड़ी केंद्र में 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया हैं.

आवेदन पत्र भरकर तय तिथि में 20 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेरला में जमा करना होगा. इसे पंजीकृत डाक से भी जमा किया जाएगा.

योग्यता जानिए: आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए. एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नगरी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए.