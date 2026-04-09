वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी, वॉक इन इंटरव्यू 13 अप्रैल को
अगर आप भी देना चाहते हैं देश की सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं, तो आपके लिए है गोल्डन अपॉर्च्युनिटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 6:46 PM IST
वाराणसी: यूनिवर्सिटीज में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही नई फैकल्टी को लेकर भी कवायद चल रही है. ऐसे में अगर आप भी बतौर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी आई है. जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 13 अप्रैल को होगा.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक तरफ जहां यूजीसी के नियमों के तहत अभ्यर्थी इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं तो वही रिटायर्ड शिक्षक भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.
इस बारे में संपूर्ण यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शशिन्द्र मिश्र ने बताया कि संपूर्णानंद संकेत विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग में गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है.
इसके लिए 13 अप्रैल को वॉकिंग इंटरव्यू होंगे विश्वविद्यालय की तरफ से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को 13 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में इंटरव्यू के लिए आना होगा.
इससे दर्शन संकाय के अंतर्गत पूर्व मीमांसा विभाग में एक पद पर चयन किया जाएगा, जो आरक्षण रोस्टर के अनुरूप होगा.
उन्होंने बताया कि गेस्ट लेक्चरर को प्रतिमाह 25000 रुपये का वेतन दिया जाएगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवानिवृत अध्यापक भी साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं. इसमें कोई एज की लिमिट नहीं रखी गई है.
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि शासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद कुल सचिव कार्यालय से इस संदर्भ में आदेश पत्र जारी किया गया है. जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ही सीधे नियुक्ति की जाएगी.
यह नियुक्ति परमानेंट नहीं अस्थाई रूप से होगी. जिसके लिए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.ssvv.ac.in पर जाकर नोटिस बोर्ड के जरिए तीन पन्नों के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. यह फॉर्म भर कर लाना होगा जिसके जमा होने के बाद इसके वेरिफिकेशन के पश्चात वॉकिंग इंटरव्यू में उन्हें हिस्सा लेने दिया जाएगा.