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वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी, वॉक इन इंटरव्यू 13 अप्रैल को

वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: यूनिवर्सिटीज में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही नई फैकल्टी को लेकर भी कवायद चल रही है. ऐसे में अगर आप भी बतौर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी आई है. जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 13 अप्रैल को होगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक तरफ जहां यूजीसी के नियमों के तहत अभ्यर्थी इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं तो वही रिटायर्ड शिक्षक भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. इस बारे में संपूर्ण यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शशिन्द्र मिश्र ने बताया कि संपूर्णानंद संकेत विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग में गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके लिए 13 अप्रैल को वॉकिंग इंटरव्यू होंगे विश्वविद्यालय की तरफ से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को 13 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में इंटरव्यू के लिए आना होगा.