वी. कामेश्वर राव पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे, 11 जुलाई को रिटायर हो चुकी हैं मीनाक्षी मदन
पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव होंगे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश की है.
Published : August 10, 2026 at 9:26 AM IST
पटना: बिहार के हाईकोर्ट पटना को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव के नाम की सिफारिश की है. केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा.
11 जुलाई को रिटायर्ड हो गयीं मीनाक्षी मदन: जस्टिस मीनाक्षी मदन राय 5 जून 2026 को पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. हालांकि इनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा. पिछले महीने 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो गईं. इसके बाद जस्टिस सुधीर सिंह को जिम्मेदारी मिली.
सुधीर सिंह को कार्यवाहक की जिम्मेदारी: फिलहाल जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं. पूर्व चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के रिटायर होने के बाद सुधीर सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. तब से वे ही कोर्ट का काम संभाल रहे हैं.
जस्टिस वी. कामेश्वर राव का सफर: जस्टिस वी. कामेश्वर राव का जन्म 7 अगस्त 1965 को हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की. साल 1987 में उन्होंने भूगोल से बीए ऑनर्स किया और इसके बाद 1990 में एलएलबी की डिग्री हासिल की.
सीनियर एडवोकेट तक का सफर: उन्होंने मार्च 1991 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में बतौर वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराया. कोर्ट में लगभग दो दशकों तक बेहतरीन वकालत करने के बाद जनवरी 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति: साल 2013 में उनके न्यायिक करियर में एक नया मोड़ आया. 17 अप्रैल 2013 को वे दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने. इसके लगभग दो साल बाद 18 मार्च 2015 को उन्हें प्रमोट करके स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया.
कर्नाटक हाईकोर्ट में तबादला: 1 जून 2024 को उनका तबादला कर्नाटक हाईकोर्ट कर दिया गया. वहां उनके बेहतरीन काम को देखते हुए 30 मई 2025 को उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. कर्नाटक में सेवाएं देने के कुछ समय बाद वे वापस दिल्ली लौट आए. उन्होंने 21 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में फिर से अपना कार्यभार संभाला.
कानून मामलों के एक्सपर्ट: जस्टिस वी. कामेश्वर राव को सर्विस लॉ, लेबर लॉ, संविधान और प्रशासनिक कानून का विशेषज्ञ माना जाता है. कॉलेजियम ने उनके इसी व्यापक अनुभव को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के सबसे बड़े न्यायिक पद के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया है.
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