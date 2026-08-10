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वी. कामेश्वर राव पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे, 11 जुलाई को रिटायर हो चुकी हैं मीनाक्षी मदन

वी. कामेश्वर राव ( ETV Bharat )