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इमरान मसूद के दिवाली बयान पर भड़के तीरथ सिंह रावत, बोले- "उनकी मानसिकता ठीक नहीं, 2027 में पांचों राज्यों में खिलेगा कमल"

तीरथ सिंह रावत: दिवाली को मानवजनित रोग बताना जुबान फिसलना नहीं बल्कि सोच को दर्शाता है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की दिवाली को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिवाली को मानवजनित रोग बताना इमरान मसूद की मानसिकता को दर्शाता है.

दिवाली कोई सामान्य त्योहार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी हैं. ऐसे में किसी भी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक रूप से बयान देने से पहले सोच-विचार करना चाहिए.

सहारनपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत. (Video Credit: ETV Bharat) इमरान मसूद के बयान पर तीरथ सिंह रावत का पलटवार: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे थे. यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की दिवाली पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि दिवाली पर लोग पूरे उत्साह के साथ एक-दूसरे से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है और लोग अपनी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं. तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दिवाली हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है. ऐसे पावन अवसर पर सभी को एक-दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इमरान मसूद की टिप्पणी को केवल जुबान फिसलने का मामला बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस तरह के बयान व्यक्ति की सोच को सामने लाते हैं और लोगों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं. त्योहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं: भाजपा नेता ने कहा कि त्योहार किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज को जोड़ने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का काम करते हैं. सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपनी भाषा और बयानों का ध्यान रखें. किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, जिससे समाज में गलत संदेश जाए. उन्होंने कहा कि सभी को एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए. 2027 में पांचों राज्यों में भाजपा की जीत का दावा: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तीरथ सिंह रावत ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले चुनावों में भाजपा पांचों राज्यों में शानदार जीत दर्ज करेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जनता अब जाति और वर्ग के आधार पर होने वाली राजनीति से ऊपर उठकर विकास चाहती है.