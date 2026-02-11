ETV Bharat / state

मनरेगा पोर्टल से अटैच नहीं हुआ सौंदी गांव, डीएम से मिले ग्रामीण, धरने की दी चेतावनी

ग्रामीणों ने कहा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी परिसर में संपूर्ण गांव के लोग धरने पर बैठ जाएंगे.

UTTARKASHI SAUNDI VILLAGE
मनरेगा पोर्टल से अटैच नहीं हुआ सौंदी गांव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 1:54 PM IST

उत्तरकाशी: विकासखंड डुंडा अंतर्गत ग्राम सभा सौंदी की ज्वलंत जनसमस्याओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की. ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा सौंदी अब तक उत्तरकाशी जनपद के मनरेगा पोर्टल से सही रूप से संबद्ध नहीं हो पाया है. इसके कारण ग्रामीणों को रोजगार संबंधी कार्यों में कठिनाई हो रही है.

ग्रामीणों ने अवगत कराया कि ग्राम सभा सौंदी बीते 30 नवम्बर 2023 से जनपद उत्तरकाशी में सम्मिलित है. अब तक तकनीकी एवं अभिलेखी त्रुटियों के कारण शासकीय योजनाओं से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाई है. आधार कार्ड में निवास विवरण संशोधन नहीं हो पा रहा है. ग्रामवासियों के आधार कार्ड में अभी भी निवास स्थान टिहरी गढ़वाल प्रदर्शित हो रहा है. समाज कल्याण विभाग को छोड़कर अन्य अधिकांश विभागों से ग्राम सभा सौंदी को योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है. जिससे विकास कार्य बाधित हैं.

ग्रामीणों ने कहा विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है किंतु अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा सौंदी के मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में मतदान करेंगे. सौंदी को गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी में विधिवत शामिल करने की मांग रखी गई. इसके अलावा सौंदी ग्राम को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम सिलोड़ा से जोड़ने को सड़क स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू करने और विधायक निधि व्यय करने की प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने आदि मांगों को डीएम के सम्मुख रखा. वहीं, डीएम प्रशांत आर्य ने प्रतिनिधिमंडल को आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया.

सौंदी गांव के पूर्व प्रधान जीतम सिंह रावत, आनंद सिंह पंवार, जयपाल सिंह चौहान ने बताया वर्तमान में गांव के सभी विभागों का संचालन टिहरी जनपद से हो रहा है जबकि गांव 2 वर्ष पूर्व उत्तरकाशी जनपद के डुंडा ब्लॉक में शामिल हो चुका है. जिससे गांव के सभी विकास कार्य अधर में लटके हैं. ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सभी विभागों का संचालन पूर्ण रूप से उत्तरकाशी जनपद से किया जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो और टिहरी जनपद के चक्कर न कटाने पड़े ग्रामीणों को छोटे बड़े कार्यों के लिए टिहरी जनपद मुख्यालय जाना पड़ रहा है. वहीं, जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आवश्वान दिया कि जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीणों का कहना है जल्द अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी परिसर में संपूर्ण गांव के लोग धरने पर बैठ जाएंगे.

