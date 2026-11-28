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उत्तरकाशी: पवाणी गांव की आग ने छीना आशियाना और रोजगार, होमस्टे बनाकर पलायन रोकने की उम्मीदें राख

आग ने छीना ग्रामीणों का आशियाना और रोजगार ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: मोरी विकासखंड की हरकीदून घाटी के पवाणी गांव में हुए भीषण अग्निकांड ने न केवल 45 परिवारों को बेघर कर दिया, बल्कि ग्रामीणों के स्वरोजगार के सपनों को भी राख कर दिया. हरकीदून ट्रेक पर हर साल पहुंचने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को देखते हुए गांव के कई परिवार अपने घरों को होमस्टे के रूप में विकसित कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि पर्यटन के जरिये गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन पर भी अंकुश लगेगा, लेकिन बीते मंगलवार को लगी आग ने उनकी वर्षों की मेहनत और भविष्य की योजनाओं को तबाह कर दिया.

ग्रामीण जगदीश पंवार, त्रेपन सिंह, अमर सिंह, प्रकाश, संजय, बुद्धि सिंह, राजीव सिंह, नरेश, राजेंद्र और बहत्तर दास समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कुछ परिवार होमस्टे का संचालन शुरू कर चुके थे, जबकि कई अपने घरों को पर्यटकों के ठहरने के अनुकूल तैयार कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई थी. आग में घरों के साथ उनकी आजीविका का आधार भी खत्म हो गया. अब प्रभावित परिवारों के सामने आवास और रोजगार दोनों का संकट खड़ा हो गया है.