उत्तरकाशी पवाणी अग्निकांड: एक्शन में जिला प्रशासन, जानिए अब तक का अपडेट
उत्तरकाशी पवाणी अग्निकांड: गांव में बनाया गया सामुदायिक किचन, 39 परिवारों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री,
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 7:51 PM IST
उत्तरकाशी: मोरी तहसील के पवाणी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा है. आग से 39 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने से इतने ही परिवार प्रभावित हुए हैं. जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बुधवार को गांव पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 4:49 बजे गांव में आग लगने की घटना हुई थी. सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी पुरोला समेत विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं. प्रशासन ने प्रभावितों के लिए भोजन, अस्थायी आवास और दैनिक जरूरतों की व्यवस्था शुरू कर दी है. गांव में सामुदायिक रसोई स्थापित कर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.
प्राथमिक विद्यालय में स्टोर रूम तैयार कर उसे अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. लोक निर्माण विभाग की ओर से गांव में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है. राहत कार्यों के लिए पुलिस, राजस्व, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, पेयजल, विद्युत, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं.
आपदा प्रबंधन मंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव ने भी हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया. मदन कौशिक ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली. इस दौरान उपाध्यक्ष विनय रुहेला तथा सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन भी उपस्थित रहे.
मदन कौशिक ने बताया कि अग्निकांड की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं सहायता कार्य शुरू कर दिए गए। जिलाधिकारी उत्तरकाशी सहित पुलिस, राजस्व, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, पेयजल, विद्युत, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस तथा जिला पूर्ति विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. इसमें 123 कंबल, 100 जैकेट, 45 गमबूट, 24 टेंट, चार बड़े एवं रेडक्रॉस टेंट, 12 बर्तन सेट, 45 गैस चूल्हे, 45 बाल्टियां, 45 हाईजीन किट और 50 गद्दे शामिल हैं.
इसके अलावा बेडशीट, तकिया कवर, 15 सोलर स्ट्रीट लाइट, 100 गिलास, 100 थाली और 50 टॉर्च भी उपलब्ध कराई गई हैं. प्रभावित परिवारों के लिए 45 राशन किट भेजी गई हैं. प्रत्येक किट में 20 किलोग्राम चावल के साथ आटा, तेल, नमक, चीनी, चाय सहित अन्य खाद्य सामग्री रखी गई है. तहसील प्रशासन की ओर से भी चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, चायपत्ती, साबुन, मसाले, आलू, सोयाबड़ी और 15 तिरपाल वितरित किए गए हैं.
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