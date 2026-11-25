ETV Bharat / state

उत्तरकाशी पवाणी अग्निकांड: एक्शन में जिला प्रशासन, जानिए अब तक का अपडेट

उत्तरकाशी पवाणी अग्निकांड ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 4:49 बजे गांव में आग लगने की घटना हुई थी. सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी पुरोला समेत विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं. प्रशासन ने प्रभावितों के लिए भोजन, अस्थायी आवास और दैनिक जरूरतों की व्यवस्था शुरू कर दी है. गांव में सामुदायिक रसोई स्थापित कर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.