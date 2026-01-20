ETV Bharat / state

काबू में उत्तरकाशी फॉरेस्ट फायर, धुएं के गुबार में गुम हुई यमुना घाटी, जानिय कितना हुआ नुकसान

उत्तरकाशी: जनपद की यमुना और गंगा घाटी में कुछ दिनों से लगी आग पर वन विभाग ने काफी हद तक काबू कर ली है, लेकिन आग के कारण अभी भी क्षेत्र में चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ है. जिससे दृश्यता भी प्रभावित हो रही है. जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों तक फैल हुआ है. इससे स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बता दें बारिश और बर्फबारी न होने से शीतकाल में भी वन क्षेत्र आग की चपेट में आ रखे थे. कुछ दिन पहले जिले के धरासू, बाड़ाहाट, मुखेम आदि रेंजों के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई थी. देखा जाए तो बारिश और बर्फबारी न होने पर भी वनाग्नि के चलते अमूल्य वन संपदा के साथ वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचा है. इससे उक्त रेंज के जंगलों में लाखों की वन संपदा सहित वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा.

शीतकाल में जंगलों में लगने वाली आग वर्षा से ही बुझती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है. इस बार दिसंबर और जनवरी माह में अब तक बारिश नहीं हुई है. ऐसे में वनों में लगातार आग की चपेट में आ रहे थे. वहीं, धरासू बैंड के सामने तथा यमुनोत्री हाईवे पर फेडी के समीप जंगलों में आग लगातार धधक रहे थे, लेकिन वन विभाग ने लगातार आग पर काबू पाया. जिससे मंगलवार को क्षेत्र में चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ रहा.