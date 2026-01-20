ETV Bharat / state

काबू में उत्तरकाशी फॉरेस्ट फायर, धुएं के गुबार में गुम हुई यमुना घाटी, जानिय कितना हुआ नुकसान

आग पर काबू पाने के बाद भी मंगलवार को क्षेत्र में चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ रहा.

UTTARKASHI FOREST FIRE
Enter here.. उत्तरकाशी फॉरेस्ट फायर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: जनपद की यमुना और गंगा घाटी में कुछ दिनों से लगी आग पर वन विभाग ने काफी हद तक काबू कर ली है, लेकिन आग के कारण अभी भी क्षेत्र में चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ है. जिससे दृश्यता भी प्रभावित हो रही है. जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों तक फैल हुआ है. इससे स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बता दें बारिश और बर्फबारी न होने से शीतकाल में भी वन क्षेत्र आग की चपेट में आ रखे थे. कुछ दिन पहले जिले के धरासू, बाड़ाहाट, मुखेम आदि रेंजों के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई थी. देखा जाए तो बारिश और बर्फबारी न होने पर भी वनाग्नि के चलते अमूल्य वन संपदा के साथ वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचा है. इससे उक्त रेंज के जंगलों में लाखों की वन संपदा सहित वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा.

शीतकाल में जंगलों में लगने वाली आग वर्षा से ही बुझती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है. इस बार दिसंबर और जनवरी माह में अब तक बारिश नहीं हुई है. ऐसे में वनों में लगातार आग की चपेट में आ रहे थे. वहीं, धरासू बैंड के सामने तथा यमुनोत्री हाईवे पर फेडी के समीप जंगलों में आग लगातार धधक रहे थे, लेकिन वन विभाग ने लगातार आग पर काबू पाया. जिससे मंगलवार को क्षेत्र में चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ रहा.

वहीं, उत्तरकाशी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी डीपी बलूनी ने बताया वन में लगी आग को वन कर्मियों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है. साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वह वनों में आग न लगाएं. आग लगने से वन संपदा को नुकसान होता है.

नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगलों में लग चुकी भीषण आग: गौर हो कि हाल गी में चमोली जिले में स्थित नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले जंगलों में भीषण आग लग गई थी. जिस पर 6 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका. आग इतनी भयानक तरीके से लग गई थी कि उस पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स को तैनात करना पड़ा. हालांकि, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन साहसी वनकर्मियों ने आग को बुझाने में अहम भूमिका निभाई.

पढ़ें- उत्तरकाशी हुआ धुआं-धुआं, आग से धधक रहे जंगल, बहुमूल्य वन संपदा हो रही खाक

TAGGED:

उत्तरकाशी फॉरेस्ट फायर
उत्तरकाशी यमुना गंगा घाटी आग
उत्तरकाशी के जंगलों में आग
UTTARKASHI FOREST FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.