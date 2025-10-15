ETV Bharat / state

उत्तरकाशी दोबाटा में बड़ा हादसा, रोडवेज ने स्कूल बस को मारी टक्कर, कई बच्चे घायल

उत्तरकाशी: यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोबाटा के पास एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक रोडवेज की स्कूली बच्चों से भरे वाहन के साथ भिडंत हो गई. इस घटना के बाद मौके पर हल्ला मच गया. इस घटना में स्कूली वाहन में सवार तीन-चार बच्चों को हल्की चोटें आई हैं. घटना के बाद 108 आपातकालीन सेवा एवं पुलिस टीमें तत्काल मौके पर पहुंची. जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

मौके पर मौजूद होटल व्यवसाई गुरुदेव सिंह रावत ने बताया स्कूल बस दुबाटा के पास बच्चों को बैठा रहीं थीं. तभी यमुनोत्री जानकीचट्टी से देहरादून दिल्ली जा रही रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर स्कूली बस को पीछे से टक्कर मार दी.

जानकारी के अनुसार स्कूल बस में कुल 30 बच्चे सवार थे. जिसमें से 14 बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें आयी हैं. जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडकोट में उपचार किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त रोडवेज बस में सवार दो व्यक्ति भी सामान्य रूप से घायल हुए हैं. जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में किया जा रहा है.

करीब एक दर्जन बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडकोट पहुंचाया गया है. डॉक्टर अंगद सिंह राणा के अनुसार 2,3 बच्चों को थोड़ा ज्यादा चोटें आई हैं. शेष सामान्य घायल हुए हैं. जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.