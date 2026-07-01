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उत्तरकाशी डीएम ने हर्षिल क्षेत्र का किया निरीक्षण, भागीरथी नदी का रास्ता रोक रहे पेड़ों को हटाने के निर्देश

हर्षिल में पेड़ों से भागीरथी नदी के बहाव में रुकावट आने की आशंका, डीएम ने हटाने के दिए निर्देश, ये दिशा निर्देश भी दिए

Uttarkashi DM Prashant Arya Conduct On Site Inspection
हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 4:34 PM IST

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उत्तरकाशी: हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जिससे हर्षिल गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है. इसके अलावा हर्षिल के पीछे स्थित तेलगाड़ क्षेत्र में झील बनने की बात भी सामने आई है. जिसे देखते हुए डीएम प्रशांत आर्य हर्षिल पहुंचे. जहां उन्होंने भागीरथी नदी के जलस्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया. साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्यों में तेजी लाने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए.

डीएम प्रशांत आर्य ने लिया जायजा: उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने हर्षिल में गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास चल रहे सीसी ब्लॉक और वायरक्रेट सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया. जहां उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण स्थल पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और कार्य की रफ्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए. ताकि, मानसून के दौरान हर्षिल में नदी के पास मौजूद आवासीय भवनों और भूमि को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके.

Trees Obstruct Bhagirathi River Flows
हर्षिल में डीएम प्रशांत आर्य (फोटो सोर्स- DM Office Uttarkashi)

पेड़ों से नदी के बहाव में रुकावट आने की आशंका: इसके अलावा भागीरथी नदी के बहाव दिशा में एक पेड़ आने से उसकी दिशा प्रभावित होने की संभावनाओं को देखते हुए डीएम आर्य ने सिंचाई विभाग को तत्काल पेड़ हटाने को कहा. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नदी के दूसरी ओर कुछ पेड़ हैं, जो नदी की ओर झुके हुए हैं, जिससे पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आने की आशंका है. जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन पेड़ों को हटाने के निर्देश दिए. ताकि, नदी का बहाव सुचारू रूप से चल सके.

Trees Obstruct Bhagirathi River Flows
पेड़ रोक रहे भागीरथी नदी का रास्ता (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)

डीएम प्रशांत आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखें. उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. नदी कटाव को रोकने और संभावित जोखिम को कम करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षात्मक एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं.

हर्षिल क्षेत्र में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से की थी मुलाकात: बता दें कि बीती रोज हर्षिल क्षेत्र में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी को लेकर 8 गांवों के ग्राम प्रधानों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने डीएम प्रशांत आर्य से मुलाकात की थी. साथ ही ज्ञापन सौंपकर तत्काल सुरक्षात्मक काम शुरू कराने की मांग की थी.

Trees Obstruct Bhagirathi River Flows
हर्षिल में ऊफान पर भागीरथी नदी (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)

भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग: हर्षिल के पूर्व प्रधान बसंती देवी और झाला के ग्राम प्रधान अभिषेक रौतेला का कहना था कि पिछले साल आई आपदा के बाद हर्षिल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. इस बीच भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है.

तेलगाड़ क्षेत्र में झील बनने का दावा: इसके अलावा ग्रामीणों का कहना था कि हर्षिल के पीछे स्थित तेलगाड़ क्षेत्र में झील बनने की बात भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि यदि यह झील फटती है, तो पूरे क्षेत्र में भारी तबाही से इनकार नहीं किया जा सकता है. ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने बताया कि था बीते 26 जून की रात को भी भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से जीएमवीएन का टीनशेड बह गया था.

Trees Obstruct Bhagirathi River Flows
डीएम ऑफिस में हर्षिल क्षेत्र के ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, 27 जून को दोबारा जलस्तर बढ़ने के कारण कई बड़े पेड़ नदी में समा गए. लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण जीएमवीएन परिसर, पुलिस थाना, लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस, सेब के बगीचे, आवासीय भवन, होटल और होमस्टे भी खतरे की जद में आ गए हैं. स्थिति ये है कि ग्रामीणों को रातभर नदी किनारे निगरानी करनी पड़ रही है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की थी कि हर्षिल को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल करीब 400 वायरक्रेट (गैबियन) दीवारों का निर्माण कराया जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए, तो हर्षिल सहित आसपास के निचले क्षेत्रों में बड़ी आपदा आ सकती है और हर्षिल का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है.

ग्रामीणों की मांग पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने हर्षिल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने और स्थिति का आकलन कर जल्द आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया था. जिसके तहत आज यानी 1 जुलाई को इस आश्वासन के बाद डीएम आर्य हर्षिल पहुंचे और वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.

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